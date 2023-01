‘Hakim Ziyech staat mogelijk voor overstap binnen de Premier League’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:39

Hakim Ziyech staat mogelijk voor een overstap naar Newcastle United, zo meldt The Telegraph. The Magpies hebben hun pijlen eveneens gericht op twee middenvelders van Chelsea: Ruben Loftus-Cheek en Connor Gallagher. Newcastle is naar verluidt ook geïnteresseerd Waar Ziyech bij een goed bod mag vertrekken, zou manager Graham Potter niet bereid zijn om Gallagher en Loftus-Cheek van de hand te doen.

Chelsea versterkte zich tijdens de winterse transferwindow met João Félix (huur), Mykhailo Mudryk, Andrey Santos, David Datro Fofana en Benoît Badiashile. Om de nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven voor de Champions League, moeten de Londenaren nog ruimte maken in de selectie. De afgelopen vier weken raakten onder meer Armando Broja, Reece James, Wesley Fofana, Raheem Sterling, Christian Pulisic en Edouard Mendy geblesseerd, waardoor Gallagher en Loftus-Cheek eigenlijk niet mogen vertrekken uit Stamford Bridge.

Volgens The Telegraph geldt dit wel voor Ziyech, die dus kan rekenen op interesse van Newcastle. De vleugelaanvaller moet het dit seizoen bij Chelsea opnieuw doen met een reserverol, al kwam hij onder Potter tijdens de laatste vijf duels van the Blues wél in actie. Ziyech haalde vorige maand met Marokko nog verrassend de halve finale op het WK in Qatar en ligt in Londen nog tot medio 2025 vast.

De prioriteit van Newcastle ligt echter bij de komst van een centrale middenvelder. Gallagher staat al anderhalf jaar op de shortlist van technisch directeur Steve Nickson. Newcastle, dat knap derde staat in de Premier League, zou ook belangstelling getoond hebben voor Scott McTominay. De middenvelder is zijn basisplaats bij Manchester United door de komst van Casemiro kwijtgeraakt. The Telegraph heeft begrepen dat McTominay door een gebrek aan speeltijd onder manager Erik ten Hag openstaat voor een verhuizing naar het St James' Park.