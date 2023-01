Chelsea maakt komst van ‘man van 127 miljoen euro’ wereldkundig

Woensdag, 11 januari 2023 om 13:10 • Guy Habets

João Félix is de nieuwste aanwinst van Chelsea. Dat heeft de Londense club woensdagmiddag bevestigd via de officiële kanalen. De Portugees wordt gehuurd van Atlético Madrid, waar hij een moeizame relatie had met trainer Diego Simeone. In 2019 betaalden de Spanjaarden nog 127 miljoen euro om Félix over te kunnen nemen van Benfica.

Graham Potter, manager van the Blues, maakte onlangs al kenbaar dat hij graag offensieve versterking naar Stamford Bridge zag komen. De komst van Félix is de gewenste impuls voor Chelsea, dat nog voor meer aanvallers in de markt is. Zo zou er interesse zijn in Noni Madueke van PSV en staat ook Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach hoog op het wensenlijstje. Aangezien Chelsea geen optie tot koop heeft op Félix, komen die opties in de zomer wellicht weer in beeld.

The artist has arrived. ??



Welcome to Chelsea, Joao Felix!#HolaFelix pic.twitter.com/hVS7UuG6gT — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023

Félix maakte zijn wens om te vertrekken al voor het WK kenbaar bij de Spaanse clubleiding. Ángel Gil Marín, de algemeen directeur van Atlético, gaf begin december nog aan dat hij hoopte dat de Portugees zou blijven. “Het binnenhalen van Félix was de grootste gok die de club ooit gemaakt heeft. Ik vind hem een wereldspeler, maar door zijn relatie met de trainer, zijn speeltijd, zijn motivatie... Het zou logisch zijn om naar een optie om te vertrekken te kijken als die zich voordoet. Ik zou het liever anders zien, maar hij wil weg.”

De onderhandelingen zijn in een stroomversnelling geraakt na de 4-0 nederlaag van de ploeg van Potter tegen Manchester City in de FA Cup en recente blessures van Raheem Sterling en Christian Pulisic. Chelsea, dat zich deze winter al versterkte met Benoît Badiashile (AS Monaco), David Datro Fofana (Molde FK) en Andrey Santon (Vasco da Gama), staat momenteel op een teleurstellende tiende plaats in de Premier League en ligt al uit de FA Cup en de League Cup.