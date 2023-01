‘Ajax slaat interesse Valencia in overbodige aankoop van Schreuder af’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 17:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:21

Ajax ziet een winters vertrek van Florian Grillitsch niet zitten. Volgens de sportkrant Relevo hebben de Amsterdammers het geïnteresseerde Valencia nul op het rekest gegeven. Los Che zouden de hoop op de komst van de 27-jarige middenvelder echter nog niet helemaal hebben opgegeven.

Valencia heeft volgens het Spaanse medium interesse om Grillitsch de tweede seizoenshelft te huren van Ajax, al staan de Spanjaarden ook open voor een definitieve transfer. Trainer Gennaro Gattuso zou gecharmeerd zijn van de middenvelder. Al is een overgang naar de Spaanse sinaasappelstad alleen mogelijk indien Ajax alsnog wenst mee te werken aan een transfer. Mocht de komst van Grillitsch niet haalbaar zijn, richt Valencia zich volgens Relevo op Anastasios Bakasetas van Trabzonspor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Grillitsch tekende afgelopen zomer een contract voor één jaar met een optie voor nog twee jaar bij Ajax. De Oostenrijks international kwam transfervrij over van TSG Hoffenheim en was ook in beeld bij Feyenoord. Grillitsch moet het tot nog toe doen met een bijrol in Amsterdam. Onder Alfred Schreuder, met wie hij eerder samenwerkte bij Hoffenheim, staat de teller momenteel op slechts tien duels over alle competities, waarvan negenmaal als invaller.

Ajax roerde zich afgelopen zomer flink op de transfermarkt om onder meer het vertrek van Antony, Noussair Mazraoui, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch en Lisandro Martínez op te vangen. Naast Grillitsch werden ook Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Lorenzo Lucca en Lucas Ocampos ingelijfd. Van de tien aankopen wisten echter alleen Bergwijn, Bassey en Brobbey uit te groeien tot basisspelers.