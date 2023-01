Het voormalig target van Feyenoord dat hard op weg is naar Manchester City

Maandag, 9 januari 2023 om 12:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:48

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar Vélez Sarsfield-middenvelder Máximo Perrone, die in het verleden op de radar van Feyenoord stond en dicht bij een toptransfer naar Manchester City is.

“Er loopt een jongen in de jeugdopleiding rond die buitengewoon indrukwekkend is”, zei Gabriel Heinze, voormalig trainer van Vélez, toen hij zich in 2020 uitliet over talenten voor de toekomst. “Ik wil hem nog niet naar het eerste elftal overhevelen, omdat hij nog heel jong is, al was het wel een moeilijke beslissing om te nemen.” De speler waar Heinze het over had, was Maximo Perrone, die destijds op zeventienjarige leeftijd enorme indruk maakte in de jeugdelftallen van Vélez.

Máximo Perrone zal in de voetsporen treden van Julián Álvarez, die afgelopen zomer een transfer naar Manchester City maakte.

Het zou echter nog twee jaar duren voordat Perrone de kans kreeg om zichzelf te tonen in de hoofdmacht, waar Heinze inmiddels was vertrokken als hoofdtrainer. De tiener had weinig tijd nodig om indruk te maken bij el Fortín. Perrone heeft zich als negentienjarige ontpopt als een van de grootste jonge talenten in het Argentijnse voetbal.

Zijn prestaties in eigen land hebben de aandacht getrokken van een aantal scouts van Europese topclubs en er zijn al vergelijkingen gemaakt met onder meer Frenkie de Jong en Federico Valverde, aangezien hij als spelmaker voor de defensie belangrijk is voor zijn ploeg met zijn creativiteit. Hoewel Perrone altijd al veel talent heeft gehad, kostte het hem tijd om de potentiële superster te worden waar de Vélez-fans afgelopen seizoen van konden genieten.

Perrone werd als zesjarige voor het eerst opgemerkt door de scouts van Vélez. Hij kon toen echter nog niet worden opgepikt door de tienvoudig kampioen van Argentinië, omdat zij geen jeugdelftal hadden die jong genoeg was om hem in te laten spelen. In plaats daarvan stemde Perrone ermee in toe te treden tot de jeugdopleiding van Vélez zodra hij oud genoeg was.

Zo ontwikkelde hij zich bij bij lokale clubs in de wijk Villa Devoto in Buenos Aires om uiteindelijk dus alsnog in de jeugd van Vélez terecht te komen. Daar speelde Perrone als vleugelaanvaller, centrumspits en wingback, voordat hij als centrale middenvelder echt doorbrak. De ingreep van Cristian Gomez, zijn trainer bij de Onder 13, om Perrone als defensieve middenvelder te gebruiken, bleek uiteindelijk een geweldige zet.

Hij tekende zijn eerste profcontract in 2019 en verlengde dat in 2021. Zijn huidige contract, dat in 2023 afloopt, bevat een ontsnappingsclausule van tien miljoen euro. Perrone maakte zijn officieuze debuut voor Vélez tegen River Plate in een vriendschappelijke duel in februari 2022, en maakte zoveel indruk dat hij sindsdien niet meer uit de basiself is te denken.

Manchester City will complete Máximo Perrone deal in the next days — as all parties are working to get documents sealed. It’s almost done, as already called in December. ?????? #MCFC Understand Pep Guardiola spoke to Argentina U20 coach Mascherano about Perrone and his potential. pic.twitter.com/gciE5lD18S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2023

Perrone is linksbenig, positioneel enorm sterk en comfortabel aan de bal. Daarnaast schuwt hij een stevige tackle ook niet. De eenmalig international van Argentinië Onder 20 is een moderne middenvelder. Zijn verleden als aanvaller heeft eraan bijgedragen dat hij in de loop van het seizoen ook een aantal keer trefzeker was. Vélez haalde verrassend de halve finale van de Copa Libertadores, hetgeen de club mede had te danken aan het jonge toptalent.

Nadat geen van de eerste vier poulewedstrijden in winst werd omgezet, stond Vélez tegen Nacional op de rand van uitschakeling. Het was echter Perrone die bij een 2-2 stand in de 94ste minuut toch nog bij de tweede paal opdook om met een rake kopbal zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal te maken. Daar kwam nog een assist bij in het duel met Estudiantes (4-0 winst), waarna Vélez doordrong tot de knock-outfase. Perrone bleef ook in het vervolg van het bekertoernooi imponeren. Zo hield hij zich uitstekend staande tijdens de dubbele ontmoeting met River Plate om hierna in het heenduel van de kwartfinale met Talleres (3-2) de assist te geven bij de winnende treffer van Julián Fernández.

Slechts enkele dagen voordat Vélez het zou opnemen tegen de Braziliaanse topploeg Flamengo werd bij Perrone een klaplong geconstateerd, waardoor hij een maand uit de roulatie lag en alleen maar kon toekijken hoe zijn ploeggenoten in de finale van de Copa Libertadores kansloos met 6-1 werden verslagen. Vélez kon in competitieverband nimmer imponeren en eindigde hierdoor op een uiterst teleurstellende 26ste plaats. Het lijkt een vertrek bij de club waar het voor Perrone allemaal begon te hebben bespoedigd.

Wolverhampton Wanderers werd tijdens de zomerse transferwindow in verband gebracht met het toptalent, maar het is Manchester City dat volgens transfermarktexpert Fabrizo Romano met de handtekening van Perrone aan de haal gaat. The Citizens waren naar verluidt bereid om de ontsnappingsclausule op tafel te leggen en hebben al een mondelinge overeenkomst. Het heeft misschien een paar jaar geduurd, maar Perrone voldoet nu zeker aan de hoge verwachtingen die Heinze in 2020 van hem had.