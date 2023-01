Excelsior bezorgt Van der Ree rotdebuut en duwt Groningen verder moeras in

Zondag, 8 januari 2023 om 18:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:29

Excelsior heeft zondag drie kostbare punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van Marinus Dijkhuizen had het zichtbaar lastig tegen opponent FC Groningen, maar had uiteindelijk aan een rake kopbal van Redouan El Yaakoubi genoeg voor het volle pond. Dennis van der Ree, die voor het eerst op de bank zat als hoofdtrainer van de Groningers, kent zo een debuut om snel te vergeten.

Voor Groningen was het de eerste officiële wedstrijd onder leiding van Van der Ree. De Rotterdammer werd begin december aanvankelijk aangesteld als tijdelijke vervanger van de ontslagen Frank Wormuth, maar kreeg minimaal tot het eind van dit seizoen het vertrouwen van de clubleiding. Van der Ree zag beide ploegen er in de eerste helft er een vermakelijk schouwspel van maken. Zowel Excelsior als Groningen kreeg tal van mogelijkheden om de scoren te openen; toch prijkte er bij rust een stand van 0-0 op het scorebord.

Thom van Bergen was voor de thee al de gevaarlijkste man van het veld, en manifesteerde zich ook in het tweede bedrijf in die rol. De debutant van Groningen vond echter telkens de uitstekend keepende Stijn van Gassel op zijn weg. Marouan Azarkan was aan de overzijde nog tweemaal dicht bij de openingstreffer, voordat El Yaakoubi twintig minuten voor tijd de ban brak. Julian Baas stuurde een hoekschop richting de tweede paal, waar de verdediger goed voor zijn man kroop om binnen te kunnen knikken: 1-0.

Van der Ree voelde zich genoodzaakt in te grijpen en bracht met Florian Krüger en Yayha Kalley twee verse krachten. Centrumverdediger Radinio Balker werd bovendien als extra stormram gebruikt voorin. Groningen wist het gaatje echter niet te vinden en droop teleurgesteld af in het Van Donge & De Roo Stadion. Excelsior, dat voorafgaand aan het duel één punt boven de noorderlingen stond, schuift zo twee posities op, naar de twaalfde plek. Groningen bungelt nog altijd slechts één puntje boven de degradatiezone.