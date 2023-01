‘Emotionele Weghorst neemt afscheid en is op weg naar Manchester United’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 19:55 • Guy Habets • Laatste update: 20:18

Wout Weghorst kan de nieuwe spits van Manchester United worden. Met dat opmerkelijke nieuws komen Foot Mercato en TC Tubantia zaterdagavond. The Mancunians zoeken nog altijd naar een opvolger voor de vertrokken Cristiano Ronaldo en hopen op een spits met dreiging in de lucht. Weghorst past volgens manager Erik ten Hag perfect in dat plaatje.

Weghorst trof zaterdag nog doel namens Besiktas in het met 2-1 gewonnen competitieduel met Kasimpasa, maar dat zou zijn laatste treffer in Turkse dienst kunnen zijn geweest. De lange aanvaller zelf voedde die geruchten door na zijn doelpunt op emotionele wijze het publiek te bedanken, iets dat in de Turkse media al snel tot een 'afscheid' werd gebombardeerd. Na de wedstrijd werd Weghorst voor de camera gevraagd, maar dat zag hij naar verluidt niet zitten. Ook dat voedt de geruchten.

Wout Weghorst onderweg naar Manchester United? ?? Hij lijkt afscheid te nemen van de Besiktas-fans ??#ZiggoSport pic.twitter.com/yyq7V7Ka58 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

Ondertussen zit de transfer volgens het Franse medium al in de afrondende fase. Foot Mercato schrijft dat de targetman uit Borne, die op het WK nog twee keer scoorde tegen Argentinië, definitief op weg is naar Old Trafford en dat Manchester United spoedig een klap op de transfer zal gaan geven. Weghorst zou dan door Burnley teruggehaald worden van Besiktas en meteen weer doorverhuurd worden aan de club van Ten Hag. United betaalt dan ook een bescheiden huursom.

De Engelsen zoeken al sinds het vertrek van Ronaldo naar een spits met dreiging in de lucht en Ten Hag denkt dat Weghorst de perfecte oplossing voor de korte termijn is. De spits uit Borne kan het seizoen afmaken op Old Trafford en gaan proberen om aan zijn cijfers in de Premier League te gaan werken. Namens Burnley kwam hij immers maar tot twee treffers in twintig wedstrijden. United geeft Weghorst waarschijnlijk een half jaar de kans, want komende zomer moet een grote naam gehaald worden. Het is nog niet duidelijk wie dat zou moeten zijn.