Milos Kerkez in de gaten gehouden door meerdere Premier League-clubs

Donderdag, 5 januari 2023 om 19:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:26

Milos Kerkez staat in de belangstelling van onder meer Leeds United, Leicester City en Bournemouth, zo meldt Sky Sports. Daarnaast zouden ook Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Lazio interesse hebben in de negentienjarige linksback van AZ, die daardoor de clubs voor het uitkiezen lijkt te hebben. Kerkez heeft nog een contract tot medio 2026 in Alkmaar.

De interesse in Kerkez is nog niet concreet, maar volgens Sky Sports monitoren de drie Premier League-clubs de situatie van Kerkez wel. De linksback zelf voelt volgens het Britse medium overigens geen haast om Alkmaar te verlaten, daar AZ nog altijd kans heeft om zich te kwalificeren voor de Champions League. Het team van Pascal Jansen staat momenteel op de vierde plaats in de Eredivisie, met vier punten achterstand op koploper Feyenoord.

Leeds versterkte zich eerder deze week al met voormalig Ajacied Maximilian Wöber, die voor ruim twaalf miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg. Wöber kan net als Kerkez uit de voeten als linksback, maar door zijn jonge leeftijd zou Kerkez aantrekkelijk zijn als extra optie voor Leeds. Ook Bournemouth en Leicester zouden op zoek zijn naar versterkingen voor de linksbackpositie.

Kerkez maakte in januari 2022 voor twee miljoen euro de overstap van AC Milan naar AZ. Sindsdien kwam hij in 31 officiële duels in actie in het eerste elftal, waarin hij goed was voor drie doelpunten en zeven assists. Sky Sports meldt dat in een clausule in het contract van de Hongaar staat vermeld dat Milan de eerste optie heeft om Kerkez over te nemen. Een terugkeer naar San Siro zou de viervoudig international echter niet zien zitten.