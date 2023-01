Standvastig Feyenoord heropent interesse om middenlinie te versterken

Woensdag, 4 januari 2023 om 18:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:49

Feyenoord heeft opnieuw bij FC Twente geïnformeerd naar Ramiz Zerrouki, zo meldt 1908.nl. De 24-jarige middenvelder kon afgelopen zomer al rekenen op concrete interesse van de Rotterdammers, maar technisch directeur Jan Streuer ging destijds namens de Tukkers voor een transfer liggen. Arne Slot herhaalde afgelopen zaterdag tegenover De Telegraaf andermaal dat het zomerse vertrek van Fredrik Aursnes nog niet is opgevangen en Feyenoord in actie moet komen op de transfermarkt.

Zowel algemeen directeur Dennis te Kloese als Slot acht de komst van een nieuwe middenvelder momenteel het meest logisch. Door de blessure van Quinten Timber is versterking van de middenlinie alleen maar noodzakelijker geworden. Volgens 1908 heeft Feyenoord opnieuw interesse in Zerrouki. Het is echter maar de vraag of FC Twente bereid is om zijn middenvelder deze winter wél te verkopen. In de zomer werd er vastgehouden aan een vraagprijs van acht miljoen euro.

De zeventienvoudig Algerijns international beschikt in Enschede nog over een contract tot medio 2025. FC Twente heeft bovendien de optie om zijn contract met één seizoen te verlengen. Zerrouki kwam tot nog toe tot 85 officiële duels namens FC Twente. Hierin was hij goed voor vier goals en drie assists.

Zerrouki zag afgelopen zomer een transfer naar Feyenoord na een lange soap aan zijn neus voorbijgaan. Na afloop van het Conference League-duel met FK Cukaricki sprak de middenvelder van FC Twente zich uit over een mogelijke overstap naar de Stadionclub. "Elke speler heeft ambitie. Voor mij persoonlijk is het sportieve het belangrijkste. Feyenoord speelt in de UEFA Europa League. Onder die omstandigheden kan ik doorgroeien tot een betere speler. Ik denk dat het een win-win kan zijn voor alle partijen. Maar het is niet in mijn handen."