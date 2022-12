Danny Blind lijkt na klus met Van Gaal klaar voor rentree bij Ajax

Vrijdag, 23 december 2022 om 23:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:34

Het is niet uitgesloten dat Danny Blind op korte termijn terugkeert bij Ajax. Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen van de Amsterdamse club, gaat binnenkort sowieso een keer om de tafel met de vorig jaar vertrokken commissaris technische zaken. Blind heeft zijn handen vrij nu hij niet langer fungeert als assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

"We waren heel blij met hem, hij is een uitstekende commissaris", deelt Meijaard complimenten uit aan Blind in een uitgebreid interview met Voetbal International. Het hoofd van de rvc van Ajax is vooral onder de indruk van de veelzijdigheid van de voormalig verdediger. "Speler, technisch directeur, trainer. Hij heeft alles gedaan. En heeft niet de drang meer om zelf op de stoel van de trainer of de directeur te gaan zitten. Dat maakt hem extra aantrekkelijk als commissaris."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Bij Ajax hebben we de filosofie dat we het liefst voetballers op de sleutelposities hebben. In de functie van commissaris moet dat iemand zijn die meer kijkt naar processen en strategieën. Het gaat om controleren of de juiste en volledige informatie op tafel ligt. Dat spel beheerst hij", krijgt Blind als aanbeveling toe. Adrie Koster voorziet de rvc van adviezen sinds het vertrek van Blind, maar hem definitief opvolgen deed hij niet. De nieuwe commissaris wordt in ieder geval nauw betrokken bij het vinden van een opvolger van Marc Overmars als directeur voetbalzaken.

Blind is in ieder geval een serieuze kandidaat voor de functie van commissaris technische zaken. "We kennen elkaar en spreken elkaar weleens, maar niet over de hete hangijzers bij Ajax. Kan ook niet natuurlijk. Over een mogelijke terugkeer kan ik alleen zeggen wat ik vorige maand op de aandeelhoudersvergadering heb gezegd; dat we een technische commissaris zoeken en binnenkort eens rustig gaan zitten met Blind", geeft Meijaard alvast prijs.

De Telegraaf meldde onlangs dat zoon Daley Blind op eigen verzoek vertrekt bij Ajax. De 32-jarige linksback diende een verzoek om te vertrekken in en zag dat gehonoreerd worden. Blind, die een contract heeft tot medio 2023, mag transfervrij weg uit de Johan Cruijff ArenA. De vleugelverdediger kwam een dag later met het bericht op Twitter dat de zaken toch wat genuanceerder liggen en dat hij ervan baalde dat de media vooruitliep op zijn vertrek bij Ajax.