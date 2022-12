Struijk ziet stormachtige ontwikkeling beloond worden met vijfjarig contract

Woensdag, 21 december 2022 om 22:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:56

Pascal Struijk ziet zijn uitstekende ontwikkeling bij Leeds United beloond worden met een nieuw contract. De Nederlandse centrumverdediger annex linksback, die aankomende zomer uit zijn verbintenis zou lopen, ligt nu tot medio 2027 vast op Elland Road. Struijk is onder trainer Jesse Marsch basisspeler en maakte dit seizoen slechts een keer niet de negentig minuten vol in de Premier League. Struijk geeft op de website van de club aan verheugd te zijn met zijn verlenging.

"Het voelt heel goed", laat hij weten. "Ik ben nu al een tijdje bij de club en ben erg blij om mijn avontuur hier te verlengen. We hebben ups and downs gehad. In het eerste seizoen promoveerden we niet, maar het seizoen daarop wel. Vervolgens hadden we een goed eerste seizoen in de Premier League, terwijl we het vorig seizoen lastiger hadden maar toch niet degradeerden", blikt Struijk terug. De 23-jarige mandekker kwam in de winter van 2018 over van Ajax. Struijk ontwikkelde langzamerhand het vertrouwen van Marsch en voormalig trainer Marcelo Bielsa. Dit seizoen is Struijk onbetwist basisspeler en komt hij doorgaans uit op de linksbackpositie, waar hij landgenoot Crysencio Summerville voor zich ziet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik kwam hier met het doel om de beste versie van mezelf te worden en in de Premier League te spelen, omdat het de beste competitie ter wereld is", gaat Struijk verder. "Het avontuur is tot nu toe heel mooi geweest. Ik denk dat ik ben gegroeid als persoon en als mens. Hoe meer ik mezelf kan verbeteren als speler, hoe beter ik kan worden. Ik wil beter worden door iedere dag hard te werken op de training en en dan zien we wel hoeveel beter ik nog kan worden. Dit is een geweldige club en onze fans zijn eveneens fantastisch."

Leeds laat in het persbericht eveneens weten verheugd te zijn. "Hij maakte zijn debuut in de Premier League tegen Liverpool toen wij na zestien jaar weer in de Premier mochten spelen. Vorig seizoen hielp hij de club om degradatie te voorkomen en voetbal op het hoogste niveau te verzekeren", klinkt het dankbaar. Struijk kwam dit seizoen vooralsnog tot veertien optredens voor Leeds. Zijn goede prestaties bleven ook niet onopgemerkt bij Louis van Gaal, de inmiddels ex-bondscoach van Nederland. De ervaren oefenmeester gaf Struijk een plek in de voorselectie, maar de verdediger overleefde de laatste schifting niet.