‘Ajax gaat de strijd aan met Erik ten Hag om handtekening van WK-sensatie’

Dinsdag, 20 december 2022 om 10:43 • Tom Rofekamp

Ajax aast op de handtekening van Dominik Livakovic, weet Sportske Novosti. Het Kroatische sportdagblad schrijft dat de Amsterdammers onder meer met Manchester United wedijveren om de 27-jarige sluitpost los te weken bij Dinamo Zagreb. De interesse volgt op het uitstekende WK dat Livakovic speelde namens Kroatië.

De 41-voudig international van de Vatreni toonde zich het gehele toernooi in Qatareen uiterst betrouwbare doelman. Vooral de wedstrijden tegen Japan (achtste finale) en Brazilië (kwartfinale) sprongen in het oog, waar Livakovic met talloze belangrijke reddingen zorgde dat Kroatië na strafschoppen telkens aan het langste eind trok. Het land eindigde mede daardoor als derde, wat in het buitenland niet onopgemerkt bleef.

Tal van topclubs willen de Kroaat aan hun keepersensemble toevoegen. Manchester United, dat zoekt naar een opvolger van David de Gea, lijkt de belangrijkste gegadigde. Ook Bayern München en Ajax hebben Livakovic op het lijstje staan, terwijl Tuttomercato beweert dat ook Juventus in de race is. Vooral het prijskaartje van de WK-uitblinker is interessant voor voornoemde clubs. Livakovic zou voor minder dan 25 miljoen euro op te halen zijn in Zagreb, het bedrag dat een Illan Meslier (de andere door Ten Hag bekeken optie voor United) bijvoorbeeld moet kosten.

Livakovic is de derde recente naam die aan het rijtje potentiële doelmannen voor Ajax wordt toegevoegd. De Telegraaf bracht eerder al naar buiten dat de Amsterdammers Andries Noppert graag bij de selectie zien aansluiten, die net als Livakovic een prima WK achter de rug heeft. BILD repte tevens over interesse uit de hoofdstad voor Alexander Nübel, die door AS Monaco gehuurd wordt van Bayern München. Laatstgenoemde lijkt echter onhaalbaar, daar hij op de nominatie staat om de langdurig geblesseerde Manuel Neuer te vervangen bij die Rekordmeister.