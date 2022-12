Van Bommel gaat tijdens persconferentie in op mogelijke komst Blind

Maandag, 19 december 2022 om 15:34 • Wessel Antes • Laatste update: 15:38

Mark van Bommel zou Daley Blind graag verwelkomen bij Royal Antwerp FC. De 45-jarige hoofdtrainer van the Great Old heeft zich op een persconferentie positief uitgelaten over een mogelijke transfer, maar wil nog niet al te ver vooruitlopen op een eventuele overstap van Blind. De 32-jarige verdediger van Ajax mag volgens De Telegraaf deze winter transfervrij vertrekken uit Amsterdam.

In aanloop naar het bekerduel met Standard Luik dinsdagavond kwam de mogelijke komst van Blind ter sprake. Antwerp zou volgens journalist Mike Verweij bereid zijn om het gigantische Ajax-salaris van Blind in januari definitief over te nemen. Op de persconferentie liet Van Bommel door het Nieuwsblad optekenen dat hij openstaat voor de komst van Blind. “Ik zou het niet erg vinden als hij komt. Marc Overmars en ik staan constant in overleg. Iedereen kijkt rond op de markt. Ik verwacht wel dat we iets gaan doen. “

Antwerp kent problemen op de linksbackpositie en hoopt die met Blind acuut op te lossen. Mark van Bommel kan voorlopig geen beroep doen op Sam Vines, die in november een zware enkelblessure opliep. Zijn beoogde stand-in Gastón Ávila komt niet voor in de plannen van Van Bommel, die de laatste wedstrijden voor de WK-break speelde met de rechtsbenige Jelle Bataille op links.

Blind werd door Marc Overmars (huidig technisch directeur Royal Antwerp) in de zomer van 2018 teruggehaald van Manchester United naar Ajax, dat maximaal 20,5 miljoen euro betaalde. De verdediger behoorde sinds zijn terugkomst in de Johan Cruijff ArenA tot de absolute sterkhouders van Ajax, maar onder Alfred Schreuder nam dit seizoen de kritiek steeds verder toe. De coach hield aanvankelijk vast aan een basisplek voor Blind, maar zette de linksachter annex centrumverdediger in de laatste vier wedstrijden voorafgaand aan het WK op de bank achter Owen Wijndal. Blind staat op 333 gespeelde duels voor Ajax, waarin hij 13 keer scoorde en 21 assists gaf.