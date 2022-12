Verweij: ‘Toen Ten Hag nog bij Ajax zat was hij al een zeldzaam klerelijertje’

Vrijdag, 16 december 2022 om 18:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:40

Mike Verweij weet dat Amin Younes voor trainers moeilijk kan zijn in de omgang, zo vertelt hij vrijdagavond in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De aanvaller van FC Utrecht komt ter sprake vanwege het incident met coach Henk Fraser, die naar aanleiding van de aanvaring opstapte. De journalist van De Telegraaf vertelt dat eigenaar Frans van Seumeren een fout heeft gemaakt door Younes aan te trekken, daar laatstgenoemde ook bij Ajax, Napoli en Eintracht Frankfurt al voor problemen zorgde.

“Niet alleen Henk Fraser is een verliezer, want ook FC Utrecht lijdt eronder”, begint Verweij over het vertrek van Fraser uit de Domstad. “Nu wordt Frans van Seumeren, de grote fan, eigenlijk een keer gestraft voor het aantrekken van spelers op naam. Dat heeft hij bij Bazoer gedaan en bij nog een aantal anderen. Hij vindt het dan geweldig om grote namen te halen. Maar als je drie telefoontjes had gepleegd, dan was je erachter gekomen dat je Amin Younes nooit naar je club moet halen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Younes is gewoon een zeldzaam... ik mag het niet zeggen”, vervolgt Verweij aarzelend. “Een heleboel mensen vinden het echt een zeldzaam klerelijertje. Hij had ook al problemen met Erik ten Hag bij Ajax, toen hij weigerde in te vallen tegen Heerenveen. Dat duel was plotseling ook zijn laatste wedstrijd bij Ajax. Toen moest er een oplossing gezocht worden en vertrok hij naar Napoli. Hij slaagt er gewoon in om het bloed onder de nagels van de trainers te halen. Dat Henk Fraser een speler bij de keel pakt... dat is echt niks voor Fraser.”

“Ook bij Napoli zorgde hij voor ellende en ging het niet goed. Daarna zorgde hij bij Eintracht Frankfurt voor ellende, en nu heeft hij bij Utrecht weer ellende. Die jongen loopt nu met zijn borst vooruit en kin omhoog lekker interessant te doen, omdat hij de trainer heeft weggekregen. Dat is natuurlijk iets dat je niet wil als FC Utrecht. Dat zijn gewoon de gevolgen van het spelers aantrekken ‘op naam’ en het niet informeren naar de achtergrond van de spelers”, besluit Verweij.