Wedstrijdformulier onthult: Oranje eindigde kwartfinale met tien na rode kaart

Zaterdag, 10 december 2022 om 01:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 02:18

Denzel Dumfries heeft na de strafschoppenreeks een rode kaart gekregen van arbiter Antonio Mateu Lahoz. Voordat de eerste penalty genomen werd kreeg de rechtsback van Oranje al geel vanwege het provoceren van de tegenstander, terwijl Dumfries ook na de laatste strafschop een gele prent kreeg. De camera's hadden het moment niet waargenomen, maar het wedstrijdformulier vertelt toch echt dat Nederland met tien man eindigde. Na afloop laat de vleugelverdediger weten wat zich min of meer afspeelde na het laatste fluitsignaal.

“'Je weet dat Nederland-Argentinië een verhit potje is, dat je wordt uitgedaagd en dat er opstootjes komen”, reageert Dumfries in gesprek met Voetbal International. “Je probeert elkaar te provoceren, het gaat over en weer. Ik was zelf ook bezig. Je probeert alles te doen. Zij ook. Ik houd er niet van om naar andere spelers te wijzen, maar ik had zo mijn redenen. Of dat slim is weet ik niet... Er gebeurde iets waardoor ik reageerde”, aldus de rechtsback, die niet het achterste van zijn tong wil laten zien.

“Je moet altijd een team blijven en met opgeheven hoofd naar huis. We zijn trotse Nederlanders, wij zijn trots om voor Nederland uit te komen en hebben gevochten als leeuwen en tot de laatste snik. Er schieten nu allerlei emoties door mijn hoofd, de aankomende tijd ga ik wel terugkijken. We hadden met de wereldbeker willen staan. Je hebt het gevoel dat er een sprookje ontstaat, maar het eindigt met een domper. Meer kunnen we er niet van maken.”

Dumfries neemt het Virgil van Dijk en Steven Berghuis niet kwalijk dat zij hun respectievelijke strafschoppen niet wisten te benutten. “Als je zo terugkomt, dan voel je: dit ga je niet meer weggeven. Maar dan komt het op penalty's aan... Iedereen kwam zijn afspraken na. Dan mis je; dat kan gebeuren. We hebben er op getraind, maar zo'n moment nabootsen kan natuurlijk niet. Ik ben trots op de jongens die durfden en de verantwoordelijkheid namen”, besluit Dumfries.