Virgil van Dijk ziet eigen penalty en zegt wat hij anders moest doen

Zaterdag, 10 december 2022 om 00:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:44

Virgil van Dijk verscheen na afloop van de na strafschoppen verloren kwartfinale tegen Argentinië teleurgesteld voor de camera van de NOS. De aanvoerder van het Nederlands elftal zag zijn ploeg dankzij een dubbelslag van Wout Weghorst op haast miraculeuze wijze terug in de wedstrijd komen, maar na strafschoppen ging het alsnog mis. Van Dijk pakte zijn verantwoordelijkheid en nam de eerste strafschop, die gekeerd werd door Emiliano Martínez. Nadat ook Steven Berghuis miste, bleek de opgelopen achterstand in de serie te groot.

"We hebben er heel veel op getraind (strafschoppen, red.). Alles ging erin, tot vanavond. En ja, dan baal je enorm", liet de centrumverdediger weten. "Het doet heel veel pijn, vooral omdat het een wedstrijd was waar alles in zat met een geweldige spirit bij de jongens. We hebben laten zien dat dat heel belangrijk is. Iedereen heeft gestreden en uiteindelijk doet het heel veel pijn." Van Dijk schoot zijn strafschop richting de linkerhoek, waar Martínez een antwoord op bleek te hebben. "Misschien had het iets meer in de hoek gekund, ja. Helaas gebeuren die dingen."

"We komen 2-0 achter en komen op een ongelooflijke manier terug in de wedstrijd", vervolgde Van Dijk. "Dan denk je eigenlijk dat je psychologisch voor staat." In de verlenging moest Oranje het nog een half uur volhouden met veel aanvallende spelers op het veld, die de meubelen moesten redden in de reguliere speeltijd. "We moesten de organisatie goed op orde houden. Er waren niet veel kansen voor ze. Er werd nog een schot van ze geblokt, maar uiteindelijk ging het om penalty's." Van Dijk geeft aan geloof te hebben gehad in een goed resultaat. "Dit is een speciale groep spelers, maar helaas is het niet gelukt. Ik ben verdrietig, teleurgesteld en ja, het doet pijn."

Bondscoach Louis van Gaal deed na afloop uit de doeken dat hij zijn spelers in het afgelopen jaar vroeg om te trainen op strafschoppen bij hun clubs. “En dat hebben ze allemaal gedaan. Dan begin je hier aan de penalty’s en mis je de eerste twee. Tja... Als je er twee mist, dan kun je niet meer winnen. Je kan het gewoon niet simuleren. Het is de tweede keer voor mij als bondscoach dat we na penalty’s eruit gingen.” Van Gaal is niet positief over het optreden van arbiter Antonio Mateu Lahoz, die opvallend vaak geel uitdeelde en uit alle hoeken van de voetbalwereld kritiek kreeg. “Maar wij verliezen uiteindelijk niet door de scheidsrechter”, besloot de bondscoach.