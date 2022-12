Danny Makkelie mag blijven dromen na heugelijk nieuws van de FIFA

Woensdag, 7 december 2022 om 21:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:35

Danny Makkelie mag nog altijd hopen op de WK-finale. De Nederlandse scheidsrechter overleefde een schifting van de mondiale voetbalbond, waardoor hij, net als negentien collega-arbiters, nog in het toernooi zit. Ook onder meer Daniele Orsato, Clément Turpin en Stéphanie Frappart horen bij de twintig uitverkorenen. Laatstgenoemde werd eerder dit toernooi de eerste vrouw die de leiding had over een WK-duel (Mexico - Polen, 0-0).

De FIFA besloot woensdag om een aantal scheidsrechters naar huis te sturen. Dat betekent dat voor onder meer Daniel Siebert, Slavko Vincic en Alireza Faghani het toernooi erop zit. Makkelie mag dus wél blijven. De op Curaçao geboren scheidsrechter had eerder dit toernooi de leiding over de hoog aangeschreven wedstrijden Spanje - Duitsland (1-1) en Polen - Argentinië (0-2). In dat laatste duel leek Makkelie niet helemaal vrijuit te gaan, doordat hij een controversiële strafschop gaf aan Argentinië na tussenkomst van VAR Pol van Boekel. Wojciech Szczesny kwam toen in botsing met Lionel Messi, die zelf achter de bal ging staan en zag hoe de doelman van Juventus een puike redding in huis had.

Johan Derksen was in De Oranjewinter na afloop van die wedstrijd vernietigend over Makkelie. "Die finale is hij kwijt, dat lijkt me wel ja. Dit was echt een blunder", stelde de analist. "Dan komt hij voor die tv staan om het drie keer te bekijken en dan geeft hij hem nóg. Op basis daarvan krijgt hij dadelijk geen wedstrijden meer", voorspelde Derksen. Ook René van der Gijp snapte niets van het moment. "Van Boekel riep hem, maar waarom? Het is een contactsport. Als je als keeper achteruitgaat en de bal net niet hebt, ja, dan raak je weleens iemand. Zolang diegene niet knock-out gaat..."

Voor Makkelie hangt het restant van het toernooi af van de prestaties van het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal neemt het vrijdag in de kwartfinale op tegen Argentinië. Mocht Oranje tot de halve finale rijken, dan is de kans dat Makkelie nog een wedstrijd toegewezen krijgt nihil. Op het WK in 2014 in Brazilië werd Björn Kuipers het slachtoffer van het succes van Oranje. De FIFA bepaalde toen dat er geen leidsman mocht zijn uit een van de landen van de toenmalige halve finalisten. Oranje haalde de finale niet, omdat er na een 0-0 gelijkspel na strafschoppen werd verloren van Argentinië.