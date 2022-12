Kicker speculeert over vertrek van Flick en noemt grote naam als opvolger

Dinsdag, 6 december 2022

Hansi Flick zou op korte termijn kunnen vertrekken als bondscoach van Duitsland, zo meldt Kicker dinsdag. Maandagavond werd al bekend dat Oliver Bierhoff na achttien jaar is vertrokken bij de Duitse bond, maar ook Flick zou die keuze kunnen gaan maken volgens het Duitse medium. De momenteel werkloze Thomas Tuchel wordt al genoemd als opvolger.

Woensdag gaat de DFB (Duitse voetbalbond) in gesprek met Flick. Hoewel het nog niet zeker is dat de 57-jarige keuzeheer vertrekt, sorteert Kicker alvast voor op een nieuwe bondscoach in de persoon van Tuchel. Het Duitse sportmagazine weet dan ook dat de voormalig manager van Chelsea en Borussia Dortmund daadwerkelijk in beeld is bij de bond. Fredi Bobic en Ralf Rangnick zijn daarnaast kandidaten om Bierhoff te vervangen. Het lijkt erop dat er nog meer koppen gaan rollen.

In oktober schreef de Engelse Telegraph al dat Tuchel openstaat voor een klus als bondscoach. De 49-jarige Duitser had zelfs de stoel van Gareth Southgate op het WK willen overnemen volgens de Engelse krant. Een baan als hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen zag Tuchel minder zitten, maar voor het nationale elftal van de Duitsers zou hij nu wel weer openstaan. Tuchel werd begin september ontslagen vanwege tegenvallende prestaties bij Chelsea.

Duitsland kende opnieuw een bijzonder teleurstellend WK. Na de deceptie van 2018, was het dit jaar wederom in de groepsfase al klaar. Duitsland begon het toernooi met een teleurstellende 1-2 nederlaag tegen Japan, waarna een moedgevend gelijkspel met Spanje volgde (1-1). Een zege op Costa Rica (2-4) in de laatste groepswedstrijd was echter niet voldoende voor een plaats in de achtste finales. Of Flick mag aanblijven zal woensdag blijken.