Keane ergert zich kapot aan ‘respectloze’ Brazilianen: ‘Ik houd hier niet van’

Maandag, 5 december 2022 om 22:37 • Wessel Antes • Laatste update: 22:40

Roy Keane heeft zich maandagavond kostelijk geërgerd aan de manier waarop de Braziliaanse spelers hun doelpunten vierden tijdens de achtste finale tegen Zuid-Korea (4-1). De analist van ITV nam na de wedstrijd geen blad voor de mond en noemde de dansjes onder meer ‘respectloos’. Collega Graeme Souness was het roerend eens met de voormalig Red Devil en vindt dat de spelers van Brazilië vragen om problemen. “Op deze manier is het slechts een kwestie van tijd tot iemand een van die Brazilianen doormidden schopt”, aldus de Schot.

Na ieder doelpunt van A Seleção volgde een uitgebreid dansje in Stadion 974. Keane kan deze manier van juichen echter niet waarderen. “Ik vind dit echt respectloos naar de tegenstander toe. Het staat 4-0 en ze deden dit iedere keer. Bij de eerste goal vind ik het prima, maar ze doen het keer op keer. Zelfs de bondscoach deed mee.” Na het waanzinnige teamdoelpunt van Richarlison liet bondscoach Tite zich verleiden tot een dansje. De 61-jarige keuzeheer bleek goed op de hoogte van de danspasjes binnen zijn selectie.

Até mesmo o Tite entrando na brincadeirinha do Richarlison. Seleção do peito essa?????? pic.twitter.com/itk1HGCpHf — Gyu ?? (@Ghyulin) December 5, 2022

Keane maakte vervolgens de komische vergelijking met het bekende televisieprogramma Strictly Come Dancing, dat al bijna twintig jaar op de Engelse televisie te zien is. “Ik heb nooit zo veel dansjes gezien. Ik weet niet wat ik zie. Ik houd hier niet van. Dan wordt er gezegd dat het hun cultuur is, maar dit is niet goed.” Souness geeft Keane gelijk. “Op deze manier is het slechts een kwestie van tijd tot iemand een van die Brazilianen doormidden schopt.”

Brazilië had maandagavond in de achtste finale van het WK geen kind aan Zuid-Korea en won met 4-1. De Brazilianen wisten voor rust al vier keer het net te vinden. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison en Lucas Paquetá waren verantwoordelijk voor de treffers van de Goddelijke Kanaries, die het aanstaande vrijdag al opnemen tegen Kroatië in de kwartfinale. De winnaar van dat duel zal in de halve finale spelen tegen Nederland of Argentinië.