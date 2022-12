Polen dreigt ‘ongelukkige’ Lewandowski kwijt te raken na kansloze uitschakeling

Zondag, 4 december 2022 om 21:50 • Mart van Mourik

Robert Lewandowski overweegt te stoppen bij de nationale ploeg van Polen, zo laat hij doorschemeren op de persconferentie. Na afloop van het verloren duel met Frankrijk in de achtste finale van het WK (3-1) wakkert de 34-jarige spits de geruchten over het beëindigen van zijn interlandcarrière aan. Uit zijn woorden blijkt dat hij weinig plezier beleefde aan zijn vier optredens met Polen op het WK.

Met name de verdedigende speelstijl lijkt Lewandowski het spelplezier te ontnemen. Hij weet dan ook niet of hij nog wel aanwezig zal zijn op het WK van 2026. "Het volgende WK? Dat is nog ver weg”, zo tekent NU.nl op uit de mond van de spits van Barcelona. “Maar ook voor de nabije toekomst is het belangrijkste is dat ik plezier blijf houden. Als we aanvallen, is dat er meer dan wanneer we meer verdedigend spelen. Er zijn veel factoren die meespelen, maar aan mijn lichaam zal het niet liggen."

Tegelijkertijd is Czeslaw Michniewicz duidelijk over zijn plannen met Lewandowski, die voorlopig kan blijven rekenen op de steun van zijn bondscoach. “Ik denk dat hij nog jaren aanvoerder kan zijn. Maar ik ga daar verder niet over praten. Hij is de aanvoerder, hij bepaalt zelf. Het is een moeilijke situatie. Bij Polen is het voor Robert natuurlijk anders.”

"Als wij tegen spelers als Lionel Messi of zoals vandaag tegen Kylian Mbappé voetballen, zullen we toch concessies moeten doen en ons aan moeten passen. Zij spelen op een ander niveau dan wij”, besluit Michniewicz. Tot dusver kwam Lewandowski tot 138 interlands, waarin hij liefst 78 keer trefzeker was. De topspits maakte in 2008 zijn debuut in de nationale ploeg, die destijds onder leiding stond van bondscoach Leo Beenhakker.