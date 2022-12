Van der Vaart is het volledig oneens met Van Gaal: ‘Dat heeft geen zin’

Donderdag, 1 december 2022 om 22:58 • Guy Habets • Laatste update: 23:20

Rafael van der Vaart vindt het trainen op strafschoppen onzin. De analist en voormalig aanvallende middenvelder stelt tijdens Studio WK 22 op NPO1 dat de druk van het nemen van een beslissende penalty niet na te bootsen is. Bondscoach Louis van Gaal is juist een groot voorstander van het trainen op strafschoppen en heeft Oranje dat deze week en ook in voorgaande interlandperiodes al laten doen.

John van 't Schip, die ook als analist aanwezig was in de studio, wilde graag van verslaggever Jeroen Stekelenburg weten of het Nederlands elftal op strafschoppen heeft getraind in de aanloop naar de wedstrijd in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten. Toen Stekelenburg daar bevestigend op antwoordde, nam Van der Vaart het woord. "Ik denk dat trainen op strafschoppen geen zin heeft", zo liet hij optekenen.

Uit eigen ervaring zegt de voormalig middenvelder van onder meer Real Madrid dat er veel meer bij komt kijken dan alleen een vaste trap. "Ze proberen bij Oranje heel veel en dat moeten ze lekker doen, maar dat moment dat je hem moet nemen en het naar de stip lopen.... Dat kun je gewoon niet trainen. Dat ben ik van mening. Hoe wil je die druk nabootsen in een training? Ze kunnen allemaal een bal schieten, dus daar gaat het dan niet om."

Van der Vaart begrijpt wel dat er enkele maanden geleden al met de doelmannen getraind is op het keren van strafschoppen. Destijds werden een aantal keepers uitgenodigd in Zeist om tests te ondergaan, gericht op het intimideren van een tegenstander en het daadwerkelijk tegenhouden van een penalty. De uitkomsten van die tests waren van invloed op het selectiebeleid van Van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek.