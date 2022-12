Woedende schlemiel Romelu Lukaku slaat dug-out kapot en valt huilend neer

Donderdag, 1 december 2022 om 18:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:28

Romelu Lukaku is huilend in de armen van Thierry Henry gevallen. De spits miste in het beslissende WK-duel met Kroatië (0-0) meerdere opgelegde kansen, waardoor de Rode Duivels op de derde plek eindigden in Groep F. Direct na afloop van de wedstrijd sloeg de spits de dug-out van België kapot en viel hij nadien huilend in de armen van assistent Thierry Henry.

Voor de aanvang van de tweede helft bracht bondscoach Roberto Martínez Lukaku binnen de lijnen voor Dries Mertens. De spits van Internazionale kreeg in het tweede bedrijf meerdere grote kans om België naar de achtste finales te schieten, maar hij faalde - tot zijn eigen frustratie - opzichtig. Kevin De Bruyne leidde de eerste goede kans in en vond de lopende Carrasco. De buitenspeler bleef rustig en kon schieten, maar zijn schot werd geblokt. De bal belandde wel nog bij Lukaku, die vervolgens met een hard schot de paal raakte.

Romelu Lukaku is fuming after #BEL exit the competition. ?? pic.twitter.com/0Wl1GXPM9s — EuroFoot (@eurofootcom) December 1, 2022

Het volgende frustrerende moment ontstond na een voorzet van Thomas Meunier. Lukaku probeerde de bal van dichtbij in het doel te werken, maar de bal ging naast. Vervolgens kon hij de voorzet van Thorgan Hazard evenmin verzilveren. Lukaku had de held kunnen zijn, maar zijn vizier stond duidelijk niet op scherp. Big Rom was na het laatste fluitsignaal dusdanig gefrustreerd dat hij zijn emoties in de vrije loop liet. Henry moest Lukaku troosten.