Sergiño Dest lacht op vraag met wie hij zijn shirtje gaat ruilen tegen Oranje

Donderdag, 1 december 2022 om 07:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:49

De achtste finale tussen het Nederlands elftal en de Verenigde Staten wordt een bijzonder onderonsje voor Sergiño Dest. De vleugelverdediger had in het verleden de mogelijkheid om voor Oranje uit te komen, maar besloot zijn interlandloopbaan aan Amerika te binden. Pogingen van Ronald Koeman om de voormalig Ajacied voor Nederland uit te laten komen liepen op niets uit. Aanstaande zaterdag treft hij veel oude bekenden. De Telegraaf vroeg hem met wie hij zijn shirtje gaat ruilen.

De Verenigde Staten eindigde als nummer twee in Groep B en verzekerde zich daarmee van een plek in de knock-outfase. Wat Dest betreft heeft Oranje de beste papieren om door te stoten tot de kwartfinale. "Uiteraard heeft Nederland als ploeg veel meer ervaring op eindtoernooien, waarop ook nog eens betere resultaten werden gehaald", stelt de verdediger. "En de spelers hebben meer wedstrijden achter hun naam op het hoogste niveau dan wij. Maar Team USA is een erg sterk team met een goede spirit én kwaliteit. Dus Nederland is de favoriet, maar wij gaan er vol voor."

Dest durft nu nog niet te stellen dat zijn keuze voor Amerika een goede is geweest. Dat bekijkt hij liever over een langere periode. Het resultaat op dit WK is daar niet leidend in. "Het was een keuze op gevoel en met verstand. Zo’n keuze is nooit gebaseerd op de korte termijn, dus of we hier nu wel of niet verder komen, bepaalt niet of het daarom wel of niet een juiste beslissing was. Ik weet voor mezelf dat het een juiste beslissing was, dat wist ik toen en dat weet ik nu nog steeds. Als je naar onze potentie kijkt, denk ik dat we als team zeker mooie dingen kunnen bereiken."

Een van de Oranje-spelers die de meeste indruk maakt op Dest is Cody Gakpo. De PSV'er was dit toernooi in alle groepsduels trefzeker en lijkt zijn beste vorm te pakken te hebben. "Hoe we Nederland pijn kunnen doen, zullen we zaterdag moeten zien", stelt Dest. "En we vrezen niemand. Wel hebben we uiteraard respect voor de kwaliteiten van het team en van individuele spelers binnen het team. Oranje heeft redelijk makkelijk de volgende ronde gehaald, maar nog niet zijn beste spel gespeeld. Wij gaan proberen te voorkomen dat ze dat tegen ons wel doen."

Shirtje ruilen

Voor Dest zal het lastig worden om zijn shirtje te ruilen na afloop. De rechtervleugelverdediger treft veel oude bekenden met onder meer Daley Blind, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Jurriën Timber, Noa Lang en Matthijs de Ligt. Dest: "Ik vind het leuk. Als je ver wilt komen, dan moet je tegen veel teams spelen. Dus wanneer we Oranje zouden treffen, maakt niet zoveel uit. Maar de achtste finale tegen Nederland is natuurlijk een erg speciale wedstrijd voor mij. Met wie ik mijn shirtje ga ruilen? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Misschien willen ze mijn shirtje wel hebben", sluit Dest lachend af.