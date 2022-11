Van Gaal: ‘Hij is iemand die niet te vergelijken is met de rest van Oranje'

Dinsdag, 29 november 2022 om 15:50 • Wessel Antes • Laatste update: 15:56

Bondscoach Louis van Gaal heeft voor de wedstrijd tegen Qatar opnieuw lovend gesproken over Memphis Depay. De 28-jarige aanvaller van Barcelona krijgt dinsdagmiddag tegen het gastland zijn eerste basisplaats op dit WK. De 71-jarige keuzeheer maakt van het interview voor aanvang van de wedstrijd wederom gebruik om zijn sterspeler te prijzen en legt daarnaast rol van middenvelder Marten de Roon uit.

“Ik denk dat Memphis een speler is die niet te vergelijken valt met welke speler dan ook in Oranje”, begint Van Gaal zijn lofzang. “Ik denk dat hij van enorme waarde is geweest, zowel in de WK-kwalificatie als tijdens de Nations League. We gaan zien hoe het nu gaat, want hij heeft een aantal maanden niet gespeeld.” Tegen Senegal (0-2 winst) en Ecuador (1-1) wist Memphis als invaller maar weinig te overtuigen.

Van Gaal wil De Roon graag zien op een middenveld met Frenkie de Jong en Davy Klaassen, maar heeft ook een specifieke opdracht voor de controleur. “Het heeft ook te maken met een van de spitsen van Qatar, die zakt in. In de opbouw zal Frenkie de Jong dezelfde rol hebben, maar in balbezit tegenstander een andere.” De middenvelder van Atalanta zal spits Almoez Ali dus in het gareel moeten houden. Akram Afif, de ander spits van Qatar, zoekt normaliter meer de diepte.

Van Gaal vindt het niet vreemd dat hij opnieuw voor een andere middenvelder kiest tegen Qatar. Tegen Senegal mocht Steven Berghuis het proberen naast De Jong, terwijl ook Teun Koopmeiners niet kon imponeren tegen Ecuador afgelopen vrijdag. “Waarschijnlijk gaan we tegen sterkere tegenstanders spelen. Ik probeer alles van alle kanten te bekijken. We spelen een toernooi, in principe krijg je dan alle smaken”, aldus Van Gaal over het rouleren in de middelste linie.