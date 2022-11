Royston Drenthe staat voor terugkeer op Nederlandse velden

Dinsdag, 29 november 2022 om 09:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:18

Royston Drenthe keert mogelijk terug bij Kozakken Boys. Dat schrijft Wout Pluijmert namens het Algemeen Dagblad. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid traint volgens Pluijmert tot eind december mee bij de Brabantse club, om te kijken of hij fit genoeg is om van betekenis te kunnen zijn.

De laatste club waarvoor Drenthe uitkwam was Racing Madrid, dat in de hoogste Spaanse amateurdivisie actief is. De enkelvoudig Nederlands international streek daar in augustus neer, na een mislukt avontuur bij Racing Murcia. Daarvoor was hij ook al enkele jaren actief voor Kozakken Boys. De club uit Werkendam was de tweede amateurclub waar hij terechtkwam sinds zijn doorbraak bij Feyenoord in 2006. Nu hoopt de inmiddels 35-jarige Drenthe zich andermaal te bewijzen in de Tweede Divisie.

Drenthe zal altijd blijven gelden als de eeuwige belofte van het Nederlandse voetbal. De Rotterdammer beleefde een stormachtige ontwikkeling in het seizoen 2006/07, waarna Real Madrid hem direct voor vijftien miljoen euro vastlegde. Sindsdien gaat het bergafwaarts met zijn carrière. Drenthe kende nog twee redelijke seizoenen in Madrid, voordat zijn speelminuten gestaag begonnen terug te lopen. Huurperiodes bij Hércules en Everton werden beide ook geen onverdeeld succes , waarna de linkspoot naamloos uit zijn contract liep in het Santiago Bernabéu.

In de jaren daarop versleet Drenthe Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas, alvorens hij in februari 2017 aankondigde te stoppen. Daar kwam hij na ruim een jaar op terug. Sparta Rotterdam durfde het aan met het voormalig toptalent, maar wilde hem niet langer dan een jaar in huis houden. Toen klopte Kozakken Boys aan. Drie jaar later lonkt er een tweede periode in Brabant.