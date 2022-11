Hans Kraay waanzinnig onder de indruk: ‘Ik heb hem nog nooit zo goed gezien’

Maandag, 28 november 2022 om 10:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:56

Marokko zorgde zondagmiddag voor een daverende verrassing door België met 0-2 opzij te zetten. Hoewel de bekendste oudgediende uit de Eredivisie – Hakim Ziyech – in het binnen- en buitenland veel lof oogstte, ging de aandacht dito uit naar een andere oude bekende: Sofyan Amrabat. De voormalig middenvelder van FC Utrecht en Feyenoord speelt vooralsnog een ijzersterk WK, en dat is ook Hans Kraay junior niet ontgaan. "Ik heb hem nog nooit zo goed gezien."

Met Amrabat als meest achteruitgeschoven middenvelder legde Marokko de Belgen in het laatste kwartier over de knie. De wedstrijd wordt bij WK Praat besproken, en Kraay jr. richt zich al snel tot collega-analist Karim El Ahmadi. "Bij Marokko denk ik – want als jij speelt is er ook altijd een mooie voetballende stofzuiger – we hebben nu een opvolger van Karim El Ahmadi: Sofyan Amrabat. Ik heb hem nog nooit zo goed gezien. Niet in Nederland, niet in Italië", aldus Hansie Hansie.

El Ahmadi – tot zijn afscheid in 2019 zélf de steevaste nummer 6 van Marokko – kan zich daarin vinden. "Ik vind Sofyan ook samen met de twee centrale duo's de belangrijkste speler in het Marokkaanse elftal. Dat hebben ze nu ook twee wedstrijden op rij laten zien." De oud-middenvelder zag het zaadje van Amrabats ontspruiting in Nederland al geplant worden. "Met Sofyan heb ik ook gespeeld bij Feyenoord. Het was echt een persoonlijkheid. Als hij niet speelde – en ik heb met jongens gezeten die heel goed waren en als ze niet speelden daar gewoon tevreden mee waren – dan zag je gewoon een chagrijnige Sofyan. Als je op zo'n jonge leeftijd alles wil spelen..."

Kraay jr. denkt dat Amrabats fysiek wel eens verantwoordelijk kan zijn voor zijn huIdige topvorm. "Zijn broertje (Nordin, red.) zei een paar dagen geleden dat hij een emmer zout in zijn nek legt als hij in bad gaat, of wat dan ook. Maar hij is zo afgetraind, zo fit. En hij kan zonder mensen in elkaar te schoppen heel veel ballen oppakken." Daarop richt Kraay junior zich weer tot El Ahmadi. "Jij hebt hem onder de douche gezien. Dan zie je pas of iemand overgewicht heeft. Hij is nu toch veel strakker dan hoe hij bij jou stond te douchen?"

Dat laatste valt wel mee, stelt El Ahmadi; volgens hem heeft vooral het Italiaanse voetbal de middenvelder van Fiorentina goed gedaan."Ik vond hem altijd wel een groot bovenlijf en gespierde benen hebben. Maar het is denk ik gewoon Italië. Italië heeft hem goed gedaan. Veel vertrouwen gekregen, veel gespeeld. En hij heeft natuurlijk tegen veel topspelers gespeeld. Dat zie je nu terug op het WK." Tafelgenoot Yordi Yamali schetst tot slot 'het probleem' in Nederland: "Als je zo'n Daley Blind ziet, die na een paar jaren United terugkomt bij Ajax, zie je toch dat hij veel sterker is geworden. In het buitenland is er veel meer aandacht voor fysieke arbeid dan alleen voor het voetbal", aldus Yamali.