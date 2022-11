Memphis Depay onthult plannen die Louis van Gaal nog met hem heeft

Zondag, 27 november 2022 om 14:23 • Guy Habets • Laatste update: 14:23

Memphis Depay verwacht dat hij dinsdag in de basis zal staan tijdens de groepswedstrijd op het WK tegen Qatar. De aanvalsleider van Oranje heeft van bondscoach Louis van Gaal te horen gekregen dat hij een uur mee kan spelen, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Dat betekent dat er dus, net als tegen Ecuador, al één wissel vaststaat.

Tegen Senegal kwam Depay dertig minuten in actie en tijdens het met 1-1 gelijkgespeelde duel met Ecuador speelde de aanvaller van Barcelona 45 minuten. Dinsdag zal hij een uur meedoen, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. "Als je vraagt of ik zelf al weer eerder had willen starten, dan is het eerlijke antwoord: ja", reageert Depay. "Maar ik snap ook het traject dat de bondscoach voor ogen had. Ik voel me fit nu, de blessure was al geheeld en het lichaam reageert goed op inspanning, ook na een pittige training de dag na een wedstrijd. Dus ik denk dat ik klaar ben om in de basis te staan."

Dat betekent dat de Moordrechter kan gaan toewerken naar het grijpen van een hoofdrol. Dat verwacht hij ook van zichzelf. "In 2014 heb ik het zelf ervaren hoe dat is, scoren op een WK. Ik was toen jong en onbevangen, nu ben ik één van de meest ervaren spelers in onze groep. Het is niet gek dat mensen verwachten dat ik belangrijk moet zijn voor Oranje. Die druk leg ik mezelf al op. En wat je in de loop van een carrière leert, is dat er zoiets is als vorm. Maar ik hoef niet per se in vorm te zijn om met één moment een wedstrijd te kunnen beslissen."

In het ideale geval doet Depay dat tijdens een goede wedstrijd van het Nederlands elftal. Hij erkent, net als veel ploeggenoten, dat het beter moet. "Het zit ‘m vooral in het transporteren van de bal van achteruit naar voren, door de linies heen. Als Frenkie de Jong de bal krijgt, moet er daarna ook weer een schakel zijn van Frenkie naar mij. We praten er onderling over, we werken eraan, maar wel zonder te vervallen in negativiteit. We hebben de afgelopen tijd volop gescoord met deze spelers en de huidige speelwijze, niemand praat ons aan dat we geen vertrouwen meer kunnen hebben in onszelf."