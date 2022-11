Van Basten vindt reactie onzin: ‘Van Dijk maakt geluid, maar zegt niets’

Vrijdag, 25 november 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Marco van Basten is het oneens met de repliek van Virgil van Dijk. De oud-wereldspits kreeg van de aanvoerder van Oranje te horen dat hij 'het team op de best mogelijke manier leidt'. "Maar hij neemt geen leiding, hij regelt toch niets in het team? Hij zet de lijnen toch niet uit, hij zet de mensen toch niet neer? Dat is precies wat hij dus niet doet", aldus Van Basten.

De oud-bondscoach was direct na het optreden van Van Dijk tegen Ecuador (1-1) behoorlijk kritisch op diens leiderschapskwaliteiten. Van Basten verwacht dat Van Dijk veel verantwoordelijkheid neemt, maar de verdediger zelf is het daar totaal mee oneens. "Hij is volgens mij nooit positief, dus wat moet je er dan mee?", zei Van Dijk vrijdagavond in een reactie in de mixed zone.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Basten gaat in Studio WK 22 vervolgens weer in op de reactie van Van Dijk. "Het is weinig zelfkritisch", zegt de oud-wereldvoetballer van het jaar. "Hij maakt wel geluid, maar hij zegt niets. Dat is wat hij in het veld doet. Dat is mijn mening. Dat je in de kleedkamer of bij het eten wat zegt... Het gaat erom dat hij in het veld de lijnen moet uitzetten en leiding geeft. Dát is belangrijk. Daarvoor heb je een aanvoerdersband. En dat zie ik niet."

De passes van Van Dijk tegen Ecuador: groen kwam aan, rood niet.

Het gaat Van Basten met name om Van Dijks spel in balbezit. In de talkshow wordt een illustratie getoond van de passes die de verdediger van Liverpool gaf tegen Ecuador: vrijwel alleen breedtepassjes naar zijn medeverdedigers, zoals Van Basten in zijn eerste kritische noot al zei. Opvallend is ook dat de lange passes van Van Dijk bijna allemaal mislukten.

"In verdedigend opzicht is het een heel goede, betrouwbare speler. Hij kan geweldig koppen, hij is snel", benadrukt Van Basten. "Ik twijfel niet aan zijn kwaliteiten, maar wel aan zijn leiderschapskwaliteiten. Louis van Gaal is er buiten het veld, maar in het veld gebeurt er nada. Er is er niet één die opstaat en zegt: je moet doorschuiven, je moet meekomen. Als je na de wedstrijd aan Memphis en Van Dijk vraagt hoe het zit, dan zeggen ze: 'Ik weet het niet.'"