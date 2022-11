‘Ik heb Brobbey vier jaar begeleid en ben de zilvervloot misgelopen’

Khalid Sinouh is 'de zilvervloot' misgelopen met Brian Brobbey, zo vertelt de zaakwaarnemer in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Brobbey werd vanaf zijn jeugd vier jaar lang begeleid door Sinouh, die na zijn doorbraak in het eerste elftal van Ajax werd bedankt voor bewezen diensten. De spits stapte over naar wijlen Mino Raiola, die korte tijd later miljoenen euro's commissie overhield aan de transfervrije overstap van Brobbey naar RB Leipzig.

Sinouh was vrijdag te gast in Leeuwen om te praten over de WK-wedstrijd van Nederland tegen Ecuador (1-1) en sprak ook over zijn werk als zaakwaarnemer. Het wereldje van spelersmakelaardij beschouwt Sinouh als een 'wespennest'. "Je kan niet rustig op je stoel zitten en lekker achterover leunen", zegt de voormalig doelman, die vier keer uitkwam voor het Marokkaanse nationale elftal. "Je moet constant over je schouders heen kijken."

Toch houdt Sinouh van zijn werk. "Het begeleiden van spelers is het mooiste wat er is. Je kunt iemand helpen en echt bijdragen aan zijn carrière." Sinouh was bezig aan een dergelijk traject met Brobbey, maar plukte daar uiteindelijk niet de vruchten van. De zaakwaarnemer legt uit dat er in zijn wereld gewerkt wordt met contracten van maximaal twee jaar. "Dan heb je twee jaar zekerheid, maar daarna loopt de speler zo bij je weg." Daar kreeg Sinouh zelf ook mee te maken, toen Brobbey na het aflopen van hun contract overstapte naar Raiola. "Dan heb je hard gewerkt voor noppes."

Er is een verschil tussen spelers begeleiden en zaakwaarnemen, legt Sinouh uit. "Een speler heeft tot 22 jaar vooral begeleiding nodig, omdat het het moeilijkst is om de stap te zetten naar het profvoetbal." Het is een investering voor een zaakwaarnemer die zich later moet uitbetalen. "Vanaf 22 jaar is de speler min of meer volwassen en wordt het vooral zaakwaarnemen: contracten uitonderhandelen en de relatie onderhouden."

Zaakwaarnemers worden constant geconfronteerd met vertrekkende spelers, zegt Sinouh. "De loyaliteit van spelers is heel ver te zoeken, daar ben ik eerlijk over. Het wordt steeds lastiger. Veel spelers kiezen een grote naam, maar ze kijken niet naar de begeleider die ze op dat moment nodig hebben." De concurrentie is moordend. "Je krijgt te maken met heel veel struikrovers. Kantoren werken op een manier die niet helemaal koosjer is, maar dat weet iedereen. Als je integer en correct wil blijven, dan zal het langer duren voordat je succes hebt. Je moet van de straat zijn en alles uit de kast halen om spelers binnen te halen. Er is zoveel concurrentie."