Van Hooijdonk vernietigend: ‘Hij valt helemaal uit de toon; alles gaat fout'

Vrijdag, 25 november 2022 om 18:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:32

Kees Kwakman is niet tevreden over het spel dat Teun Koopmeiners in de eerste helft op de mat legde tegen Ecuador, zo laat hij weten via Twitter. Ook Pierre van Hooijdonk is teleurgesteld in de middenvelder van Atalanta, die in de ogen van de analyticus ‘bijna alles verkeerd doet’.

De score werd in de zesde speelminuut al geopend. Davy Klaassen speelde zich vrij rond het strafschopgebied. De aanvallend ingestelde middenvelder behield het overzicht en legde klaar voor Cody Gakpo, die van buiten de zestien doeltreffend uithaalde: 1-0. Ecuador had tot het duel met Oranje al zeven wedstrijden op rij geen doelpunt geïncasseerd. Op slag van het rustsignaal dachten de Ecuadorianen op gelijke hoogte te komen, maar de treffer werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Jackson Porozo.

Van Hooijdonk prijst Gakpo om de openingstreffer. “Wondergoal van Gakpo”, concludeert de analist van de NOS bij het zien van de goal. “Goede inspeelpass van Aké. Dan heb je Klaassen die daar altijd rondsnuffelt. Vervolgens was de aanname van Gakpo goed en met zijn linkerbeen was die streep waanzinnig. Wat een fantastische goal was dit.” Over Koopmeiners is Van Hooijdonk beduidend minder positief. “Hij valt helemaal uit de toon. Handelingssnelheid is veel te laag. Hij heeft veel balverlies. Bijna alles wat hij deed ging verkeerd. Mede door hem komt Nederland meer onder druk, want je hebt geen rustpunt op het middenveld. Alleen Frenkie heb je daar.”

Tegelijkertijd laat Kwakman weten ook niet vrolijk te worden van het spel van Koopmeiners. “Bij Koopmeiners als rechtshalf duurt het net even een paar seconden te lang steeds”, zo schrijft de analyticus van ESPN op Twitter.