Valentijn denkt bij kansen voor Depay aan Robben en Van Basten

Vrijdag, 25 november 2022 om 14:51 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen verwacht dat Memphis Depay nog belangrijk zal zijn voor het Nederlands elftal op dit WK. De aanvaller heeft vanwege het terugkomen van een blessure geen basisplaats onder bondscoach Louis van Gaal, al kwam hij tegen Senegal (0-2) wel als invaller in actie. Driessen zag in het verleden grote namen als Robin van Persie en Arjen Robben ook niet fit aan grote toernooien beginnen, om later alsnog van grote waarde te zijn voor Oranje.

"Memphis heeft, dat heeft hij in ieder geval nog niet laten zien, de kwaliteiten van Robben en Van Basten", concludeert Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Maar de opbouw vind ik wel heel goed, heel rustig aan. En dat kan ook. Met deze groep kan je iemand als Memphis heel langzaam brengen. Het is vooraf ook gezegd: het is doodzonde dat hij geblesseerd is geraakt in september. Aan de andere kant: hij is volledig fit, je kan hem rustig opbouwen. Dertig minuutjes tegen Senegal, drie kwartier tegen Ecuador. Dan ruim een uur of tachtig minuten tegen Qatar", zo voorspelt de vaste volger van het Nederlands elftal.

"En dan kan hij er negentig minuten staan in de volgende ronde, tegen Iran, Wales of de Verenigde Staten", voegt de hoopvolle Driessen daaraan toe. "Het is een ideale toernooiopbouw. Zoals je het als ploeg wil en zoals je het als speler die geblesseerd is wil. Wat dat aangaat ligt de weg helemaal open naar de halve finale." Depay lijkt dus ook niet te starten vrijdag tegen Ecuador, al is de verwachting dat de aanvaller van Barcelona opnieuw als invaller wordt gebruikt. Van Gaal wilde deze week op de persconferentie overigens weinig kwijt over de speelkansen voor Depay.

Op de vraag van een journalist of Memphis tegen Ecuador wel kan starten, omdat hij waarschijnlijk fit genoeg is voor minimaal een helft, wilde Van Gaal dus niets zeggen. "Dat is eigenlijk een vraag die ik nu nog niet kan beantwoorden, maar wel na de wedstrijd. Het spijt mij, maar ik ga mijn kaarten niet opengooien. Als ik ga vertellen wie er start en wie niet, laat ik mensen naar mijn kaarten kijken. Ik weet ook niet of (Enner, red.) Valencia speelt of niet, dat scheelt een slok op een borrel.”

Memphis heeft in Amsterdam individueel toegewerkt naar het WK, maar traint in Qatar wel gewoon met de groep mee. Van Gaal gaf daarom een inkijk in het proces. “We hebben Memphis altijd in de partijvormen meegenomen, voor de ongecontroleerde bewegingen. We gaan nu naar de volgende stap. Dat is 45 minuten. Met zo'n blessure is het altijd lastig, wanneer kun je beginnen? We hebben data en na vergelijkingen komen we tot het besluit wanneer hij negentig minuten zal gaan spelen.”