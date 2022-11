Ziedend Ghana vermoedt voorkeursbehandeling voor Cristiano Ronaldo

Donderdag, 24 november 2022 om 23:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:55

Otto Addo heeft na afloop van het met 3-2 verloren duel met Portugal woedend gereageerd op de strafschop die de Zuid-Europeanen bij een 0-0 stand kregen. Cristiano Ronaldo leek daarbij makkelijk naar de grond te gaan, maar scheidsrechter Ismail Elfath wees desondanks naar de stip. Ook de VAR van dienst zag geen reden om het besluit om te keren, waardoor de strafschop, die werd benut door Ronaldo, bleef staan.

"De scheidsrechter gaf een strafschop die er geen was. Iedereen zag dat. Waarom? Omdat het Ronaldo is?", vraagt Addo zich tegenover BeIN Sports af. "Als iemand een doelpunt maakt, gefeliciteerd. Maar dit was echt een cadeau. Een speciaal cadeau van de scheidsrechter." Ook de VAR van dienst moest het ontgelden. "Ik weet niet waarom de VAR niets deed. Er was geen uitleg", spreekt Addo zijn ongeloof uit. Na het zien van de beelden begreep de bondscoach er helemaal niets meer van. "Het was zelfs een overtreding op ons!"

Ronaldo benut de door hemzelf versierde strafschop en scoort daarmee voor het vijfde opeenvolgende WK. Kijk live mee: https://t.co/u5oKbZg43P#wk2022 #porgha pic.twitter.com/9oq66xAB29 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 24, 2022

Na de openingstreffer van Ronaldo kwam Ghana dankzij een assist van Ajacied Mohammed Kudus en een doelpunt van André Ayew nog wel op gelijke hoogte, maar João Félix en Rafael Leão wisten al snel voor een marge van twee te zorgen. De aansluitingstreffer van Osman Bukari, die zijn doelpunt vierde zoals Ronaldo dat vaak doet, deed ondanks een grote kans van Iñaki Williams niets meer af aan de Portugese zege.

Door de nederlaag zijn de Afrikanen in een lastige situatie terechtgekomen. Niet alleen staat het puntloos onderaan, maar met Zuid-Korea en Uruguay, die allebei een punt hebben na hun onderlinge gelijkspel (0-0), staan er nog geduchte tegenstanders op het programma. De eerstvolgende wedstrijd van Ghana wordt maandag afgewerkt in het Education City Stadium in Doha. Zuid-Korea is dan de tegenstander.