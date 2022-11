België komt dankzij Michy Batshuayi heel goed weg tegen frivool Canada

Woensdag, 23 november 2022 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:10

België heeft zijn WK in Qatar geopend met een minieme overwinning tegen Canada. De ploeg van Roberto Martínez begon uiterst zwak en werd op de been gehouden door Thibaut Courtois, die een penalty van Alphonso Davies keerde. Canada had daarna nog eens twee strafschoppen kunnen en misschien wel moeten krijgen, maar ving bot bij de Zambiaanse arbiter Janny Sikazwe. België creëerde zelf nauwelijks iets. Het toonde zich echter dodelijk in de afronding. Michy Batshuayi schoot de Rode Duivels in de 44ste minuut naar de zege: 1-0.

Martínez hield bij de Rode Duivels vast aan het verdedigingsduo Toby Alderweireld-Jan Vertonghen, dat jaren geleden speelde voor Ajax. Eden Hazard blijft ondanks zijn reserverol bij Real Madrid gelden als sterspeler en stond ook in de basis. Aan de zijde van Canada was met Atiba Hutchinson nog een voormalig Eredivisionist te ontdekken. De 39-jarige middenvelder speelde tussen 2010 en 2013 voor PSV. Blinkvanger bij de Canadezen is Davies. De linksback van Bayern München speelt in het nationale elftal als linksbuiten.

Alphonso Davies kan de eerste WK-goal voor Canada maken... en doet dat niet. Thibaut Courtois vooralsong de held voor de Belgen. #belcan #wk2022 Kijk live mee ? https://t.co/xAfpEHIqJo pic.twitter.com/j1YZzwtfWp — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 23, 2022

Wie had verwacht dat Canada zich als underdog zou terugtrekken op eigen helft, kwam bedrogen uit. De ploeg van bondscoach John Herdman zette de defensie van België in de eerste helft voortdurend onder grote druk. De Rode Duivels hadden daar veel problemen mee en gaven al na negen minuten een penalty weg door een handsbal van Yannick Carrasco, die een vrijwel zeker doelpunt van Tajon Buchanan voorkwam. Davies faalde van elf meter en zag zijn zwakke inzet gekeerd worden door Courtois.

België slaagde er ook daarna niet in om zich onder de druk van Canada uit te spelen. De Noord-Amerikanen probeerden het via Junior Hoilett (schot voorlangs) en Alistair Johnston, die Courtois met de vuisten zag redden. Zeven minuten voor rust eiste Canada opnieuw een penalty, toen Axel Witsel op de voet ging staan bij Richie Laryea. Na een VAR-check besloot de arbitrage dat het te licht was voor een strafschop. België greep in minuut 44 plots de leiding via Batshuayi, die ineens gelanceerd werd door een schitterende lange bal van Alderweireld. De doorgebroken spits schoot dodelijk raak: 1-0.

Nog voor rust hadden de Canadezen weer op gelijke hoogte kunnen komen, maar Buchanan gleed de bal na een lage voorzet van Laryea over. Kort na de pauze doken the Canucks opnieuw enorm gevaarlijk op. Jonathan David had moeten scoren, maar de spits kopte naast. De teleurstellend spelende Hazard werd na een uur gewisseld bij België. Met Leandro Trossard in de ploeg leken de Belgen meer controle over de wedstrijd te krijgen. Kansen werden met de minuut schaarser. Cyle Larin, invaller bij Canada, kon Courtois na tachtig minuten niet verrassen met een kopbal.