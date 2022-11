Verlies Mazraoui flinke aderlating voor Marokko bij puntendeling met Kroatië

Woensdag, 23 november 2022 om 12:54 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:21

Marokko heeft in het eerste WK-duel in Qatar een punt overgehouden aan het duel met vice-wereldkampioen Kroatië. In een wedstrijd die vooral in de eerste helft op en neer golfde, werd er niet gescoord. De Marokkanen, met Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat in de basis, kregen enkele goede kansen maar tot scoren kwamen zij niet. Dat gold ook voor de Kroaten, die vooral in de tweede helft het betere van het spel hadden, maar amper gevaarlijk werden. Grote smet op het gelijkspel was voor de Marokkanen het uitvallen van Mazraoui.

Zijn basisplaats in de wedstrijd tegen Kroatië betekende voor Ziyech een terugkeer in het Marokkaanse elftal na liefst 608 dagen afwezigheid. Mazraoui mocht het laten zien op een voor hem ongebruikelijke linksbackpositie. Sterspeler Achraf Hakimi is als rechtsachter namelijk onomstreden. Amrabat stond als controlerende middenvelder centraal geposteerd.

De Marokkanen begonnen nerveus aan het duel in het Al Bayt Stadion. Na een fout in de Marokkaanse opbouw kon Andrej Kramaric in de vijfde minuut de zestien inlopen. Afdrukken lukte hem niet. Marokko hervond zich na tien minuten en liet de paniekerige openingsfase achter zich. Eerst dook Mazraoui op in het strafschopgebied en Dejan Lovren kraakte een schot van Ziyech. Een schitterende indraaiende voorzet van diezelfde Ziyech werd door Youssef En-Nesyri net niet geraakt. Het Marokkaanse gevaar kwam continu van de ex-speler van Ajax.

De Kroaten werden sporadisch gevaarlijk, maar telkens na slordigheden in het Marokkaanse veldspel. Zo kon Ivan Perisic vanaf een meter of 25 hard uithalen nadat Selim Amallah de bal zomaar in zijn voeten schoof. Zijn inzet ging echter over. Aan de overzijde kreeg Marokko een vrije trap op randje zestien, nadat Luka Modric op de voet van Hakimi was gaan staan. Ziyech plantte de bal, recht voor het doel van Dominik Livakovic, echter in de muur. Het slotakkoord in het eerste bedrijf was voor de Kroaten. In blessuretijd kregen zij twee grote kansen op de openingstreffer. Eerst redde Yassine Bounou op de lijn uitstekend op een intikker van Nikola Vlasic. Vervolgens schoot Modric een afvallende bal woest over.

Mazraoui valt uit

Vlak na rust pareerde Livakovic eerst een knal van Boufal en trad daarna ook handelend op bij de rebound die door Mazraoui in de korte hoek werd gekopt. Een Kroatische corner aan de andere kant werd door Amrabat van de lijn gehaald. Grote smet voor de Marokkanen was het uitvallen van Mazraoui, die zich na een kwartier moest laten vervangen nadat hij bij zijn eerdere kopkans verkeerd was terechtgekomen. Niet veel later zette Hakimi na een goede sprint voor, maar En-Nesyri werd niet bereikt. Een verwoestende vrije trap van de rechtsback, nadat Modric wederom een overtreding had gemaakt, werd door Livakovic uit de hoek getikt.

Hoewel de Kroaten veelvuldig aan de bal waren, leidde dit niet tot grote kansen en werden de aanvallers amper aan het werk gezet. De onzichtbare Kramaric werd zodoende gewisseld voor Marko Livaja. Kroatië was daarna dicht bij de openingstreffer nadat een vrije trap van Modric door En-Nesyri over zijn eigen doel werd getikt. De krachten leken weg te vloeien bij de Marokkanen, toch wist Kroatië daar niet van te profiteren en bleef de brilstand op het bord staan.