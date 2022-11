Uitgefloten Denen stellen flink teleur tegen bijzonder stroef Tunesië

Dinsdag, 22 november 2022 om 15:56 • Wessel Antes • Laatste update: 16:06

Denemarken is er dinsdagmiddag niet in geslaagd om te winnen van Tunesië: 0-0. De nummer tien van de wereldranglijst begint daardoor met een grote teleurstelling aan het WK in Qatar. Na rust was Andreas Cornelius via een gigantische kopkans dichtbij de 1-0, maar zijn poging vond het houtwerk. Tunesië hield daardoor voor de negende keer in de laatste tien interlands de nul.

Denemarken begon dinsdag met maar liefst drie ex-Ajacieden aan het eerste groepsduel met Tunesië: Christian Eriksen, Kasper Dolberg en Rasmus Kristensen stonden allen aan de aftrap. Joachim Andersen, die tussen 2013 en 2017 onder contract stond bij FC Twente, kreeg ook een basisplaats van bondscoach Kasper Hjulmand. De Denen deden hun warming-up voor de wedstrijd in een zwart shirt, als stil protest tegen de organisatie van het WK in Qatar. Bij Tunesië begon toptalent Hannibal Mejbri op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Denemarken kwam slecht voor de dag in het Education City Stadium. De eerste kansen waren dan ook voor het elftal van bondscoach Jalel Kadri. De Tunesiërs dachten halverwege de eerste helft op voorsprong te komen toen Issam Jebali doelman Kasper Schmeichel wist te verschalken, maar de spits bevond zich in buitenspelpositie. Pas na een half uur spelen kreeg de Danish Dynamite voor het eerst een grote kans, maar Andreas Skov Olsen wist de bal niet te raken waardoor de brilstand op het bord bleef staan. Vlak voor rust verzuimde Jebali door goed keeperswerk van Schmeichel om de openingstreffer te maken.

Vervolgens moest sterkhouder Thomas Delaney noodgedwongen naar de kant. De middenvelder van Sevilla liep in de 43ste minuut een knieblessure op en werd vervangen door Mikkel Damsgaard, die tijdens het EK in 2021 een van de uitblinkers was bij Denemarken. Na de pauze werden de Denen regelmatig uitgefloten vanwege het tegenvallende spel. Een doelpunt van Skov Olsen werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Eriksen zag een geweldig afstandsschot gepakt worden door een knappe reflex van keeper Aymen Dahmen. Uit de daaropvolgende hoekschop belandde een bijna niet te missen kopkans voor Cornelius op de paal.

In de slotfase ontbrak het aan een krachtig slotoffensief van de Denen. Een goed afstandsschot van Jesper Lindstrom werd nog op knappe wijze gepareerd door Dahmen. Scheidsrechter César Arturo Ramos werd daarna naar de VAR geroepen, maar weigerde een strafschop te geven na een vermeende handsbal van Tunesië. Het elftal van Hjulmand slaagde er simpelweg niet in om een vuist te maken, waardoor beide landen met slechts één punt beginnen aan Groep D. Dinsdagavond komen Frankrijk en Australië om 20.00 uur in actie in die poule.