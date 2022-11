‘Van Gaal moet een spreekverbod hebben, die zelfingenomen preken trek ik niet’

Zondag, 20 november 2022 om 18:12 • Tom Rofekamp

Johan Derksen heeft niks met de mediafratsen van Louis van Gaal. De Snor wordt in gesprek met het Algemeen Dagblad gevraagd naar zijn mening over de bondscoach, en is aanvankelijk nog zeer te spreken over diens kwaliteiten als trainer. Wanneer de media-optredens van Van Gaal echter ter sprake komen, barst Derksen los: "Die zelfingenomen preken trek ik niet."

De analist noemt Van Gaal 'een vreselijke man, maar een hartstikke goede coach'. "Dat heeft hij met de derde plaats op het WK in Brazilië bewezen. Toen had hij ook een niet al te best elftal, maar heeft hij het optimale eruitgehaald. Dat heeft hij bijna bij elke club gedaan", luidt het eerste deel van Derksens argumentatie. De 73-jarige tv-persoonlijkheid voegt in zijn tweede deel toe dat hij 'nog nooit een voetballer die bij het Nederlands elftal heeft gezeten, kritiek heeft horen uiten op Van Gaal'.

Derksen kan zich bovendien vinden in de keuze om Jasper Cillessen niet mee te nemen naar Qatar. "Een jongen die dan wel een paar ballen kan tegenhouden, maar schijnbaar de sfeer bederft als hij vijf weken met een groep in een hotel zit. Kan Louis niet gebruiken. Het is alleen niet te hopen dat de keeper van dienst nu grote fouten gaat maken. Dan roept het hele land om Cillessen."

Wat er bij Derksen schuurt is hoe Van Gaal zich presenteert naar de media. De 71-jarige keuzeheer haalt regelmatig de lachers op zijn hand door markante uitspraken of gekibbel met journalisten. "Ik heb ‘m nog nooit op onzin over voetbal kunnen betrappen, maar daarbuiten zou Van Gaal een spreekverbod moeten hebben. Die zelfingenomen preken trek ik niet. En zodra hij begint over de filosofie van het totale mens-principe, zet ik de tv uit", luidt Derksens slotsom.