‘Verbazing alom in Spanje: naar huis gestuurde back was ‘gewoon’ fit voor WK’

Zondag, 20 november 2022 om 15:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:55

José Gayà had woensdag gewoon in actie kunnen komen voor Spanje, zo schrijft AS. De vanwege een blessure naar huis gestuurde back is bij zijn terugkomst uit Doha medisch gecheckt door artsen van zijn club Valencia, die concludeerden dat hij mogelijk had kunnen starten in het eerste groepsduel tegen Costa Rica. Daarom wordt er in de sinaasappelstad met verbazing gereageerd op de beslissing om Gayà te vervangen in de WK-selectie.

Vrijdag werd bekend dat de 27-jarige linksback het toernooi in Qatar aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een verstuikte enkel. De medische staf van het Spaanse nationale team zou het niet meer mogelijk achten Gayà fit te krijgen gedurende de poulefase, waarop Luis Enrique besloot hem naar huis te sturen. Alejandro Baldé werd opgeroepen als vervanger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu schrijft AS dat Gayà bij terugkomst in Spanje direct is gecheckt door medische specialisten van Valencia. Zij concludeerden dat het eventuele in actie komen van de verdediger geenszins was uitgesloten, als het duel van woensdag er een van los Che was geweest. Gayà zou perplex staan van de diagnose, maar vanwege zijn brave inborst niet tegen de beslissing van Enrique in durven te gaan.

Die zet echter wel kwaad bloed bij overige actoren binnen de club. De verhoudingen tussen Valencia en de Spaanse bond stonden al op scherp, daar er onder meer WhatsApp-berichtjes van bondsvoorzitter Luis Rubiales uitlekten waarin hij de club een van zijn minst favorieten uit LaLiga noemt (naast Sevilla en Villarreal). Valencia twijfelt bovendien of het wegsturen van Gayà wel in overeenstemming is met de FIFA-regels. Daarin staat namelijk dat geblesseerde spelers alleen mogen worden vervangen als het gaat om 'serieuze kwetsuren'.