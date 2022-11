‘Juventus gaat verrichtingen van Ajacied nauwlettend volgen tijdens het WK’

Zondag, 20 november 2022 om 14:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:15

Juventus gaat de verrichtingen van Mohammed Kudus nauwlettend in de gaten houden, weet Corriere dello Sport. De Ghanees is op de radar verschenen bij de Italiaanse topclub en mag zich tijdens het WK bewijzen aan de scouts van la Vecchia Signora. Indien Kudus zich in positieve zin laat zien, is de kans groot dat de clubleiding van Juventus zich na het mondiale eindtoernooi in Amsterdam gaat melden.

Juventus is niet de enige club met interesse in Kudus. Eerder werd al bekend dat Borussia Dortmund gecharmeerd is van de aanvaller annex middenvelder. Ook AC Milan heeft Kudus naar verluidt op het wensenlijstje staan. Het contract van de Ghanees loopt bij Ajax nog door tot medio 2025, waardoor geïnteresseerde clubs met een flinke transfersom over de brug moeten komen. Het is niet bekend welk bedrag Ajax voor ogen heeft bij een eventueel vertrek van Kudus.

Kudus' verblijf bij Ajax gaat tot dusver met vallen en opstaan. De Ghanees liep de voorbije jaren verschillende blessures op en kwam om die reden in de beginfase maar mondjesmaat in actie. Dit seizoen leek hij aanvankelijk zijn doorbraak te beleven, toen hij door Alfred Schreuder in de spits werd geposteerd. Kudus wist in de voorbereiding drie keer het net te vinden en was ook trefzeker in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. In de Champions League wist hij het net te vinden tegen Rangers, Napoli en Liverpool.

Over alle competities was Kudus dit seizoen al goed voor tien goals in 21 officiële duels. Ook fungeerde hij twee keer als aangever. Begin oktober maakte BILD bekend dat de Ghanees international werd gevolgd door Dortmund als vervanger van Youssoufa Moukoko. Tijdens de laatste dagen van de zomerse transferwindow probeerde Kudus tevergeefs een vertrek naar Everton te forceren. Kudus en Ghana nemen het op het WK in Groep H op tegen Portugal, Uruguay en Zuid-Korea.