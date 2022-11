Oranjestraat eensgezind: ‘Van Gaal heeft één fout gemaakt met de selectie’

Donderdag, 17 november 2022 om 15:30 • Laatste update: 16:48

Het WK staat voor de deur en de Haagse Marktweg in Den Haag is er alweer helemaal klaar voor. Aanstaande maandag begint het Nederlands elftal om 17.00 uur aan het eerste groepsduel met Senegal. Voetbalzone-presentator Mounir Boualin reisde af naar Den Haag om de WK-koorts op te meten en de Oranje-fans te vragen naar hun verwachtingen over de prestaties van het elftal van bondscoach Louis van Gaal.

De Haagse Marktweg, gelegen in de wijk Transvaal, wordt al sinds 1988 bij elk eindtoernooi omgetovert tot een Oranjestraat. De bewoners doen er dan ook alles aan om die traditie in stand te houden. Tijdens het EK-voetbal, vorige zomer, werd de straat uitgeroepen tot ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland’. Ook in 2014 ontving de straat die titel. Bouwmarkt Hornbach kiest tijdens ieder eindtoernooi een winnaar uit.

Na de wedstrijd tegen Senegal wacht op vrijdag 25 november om 17.00 uur de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador. Oranje sluit de groepsfase op dinsdag 29 november om 16.00 uur af tegen gastland Qatar. Het Nederlands elftal is al sinds dinsdagavond in de Golfstaat om te acclimatiseren en zich voor te bereiden op de drie groepswedstrijden. In de Haagse wijk Transvaal vinden de bewoners dat Van Gaal één grote fout heeft gemaakt in zijn selectie: de bondscoach had ADO-spits Thomas Verheydt moeten oproepen als pinchhitter!