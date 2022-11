Liverpool en Juve houden situatie Chelsea-sterkhouder nauwlettend in de gaten

Donderdag, 17 november 2022 om 14:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:48

Liverpool en Juventus houden de contractsituatie van Mason Mount nauwlettend in de gaten, zo meldt The Guardian. De 23-jarige middenvelder van Chelsea loopt medio 2024 uit zijn contract op Stamford Bridge, maar is het met the Blues nog niet eens geworden over een nieuwe verbintenis. De onderhandelingen zijn inmiddels stopgezet zodat Mount zich op het WK met Engeland kan focussen.

De gesprekken tussen de ex-Vitessenaar en Chelsea begonnen afgelopen zomer, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. De eigenaar van de Londenaren, Todd Boehly, wil Mount koste wat het kost behouden voor de club. De Amerikaan ziet een toekomstige aanvoerder in de middenvelder en blijft hopen op een positieve uitkomst van de onderhandelingen. Boehly wil de prestaties van de 32-voudig Engels international graag belonen met een vernieuwd contract.

Toch bestaat de kans dat club en speler er niet uit gaan komen wat betreft een nieuwe verbintenis. Mount zou op dit moment één van de minst verdienende spelers in de selectie zijn en wil dat zijn nieuwe salaris past bij zijn huidige status bij de club. De eerste aanbiedingen van Chelsea vielen flink onder zijn verwachtingen. Liverpool en Juventus zouden de situatie inmiddels nauwlettend in de gaten houden. Ook Manchester City werd eerder gelinkt aan Mount.

The Guardian verwacht dat de interesse van de Europese topclubs vaart achter de onderhandelingen tussen Chelsea en Mount gaat zetten. De Engelsen verloren afgelopen zomer Antonio Rüdiger en Andreas Christensen transfervrij aan respectievelijk Real Madrid en Barcelona en dat wil Boehly niet nog eens laten gebeuren. Thiago Silva, N’Golo Kanté en Jorginho lopen aan het einde van dit seizoen uit hun contract.