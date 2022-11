Messi kruipt in underdogrol en wijst drie kanshebbers aan voor het WK

Woensdag, 16 november 2022 om 07:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:11

Lionel Messi verwacht niet dat Argentinië met de wereldbeker aan de haal gaat. De sterspeler van Paris Saint-Germain zal komende maand opnieuw de hoop op een wereldkampioenschap tot zich nemen, maar denkt dat andere landen er op dit moment beter voorstaan. Volgens Messi zijn Brazilië, Frankrijk en Engeland de grootste kanshebbers om het WK in Qatar te winnen.

Messi weet hoe het is om in een WK-finale te staan. Acht jaar geleden tijdens het WK in Brazilië bereikt Argentinië de eindstrijd. Daarin bleek Duitsland echter te sterk na verlenging. Tijdens het komende WK kruipt Messi liever in de underdogrol. "Als je het over de kanshebbers hebt, praat je altijd over dezelfde teams", aldus de captain. "Als ik er een paar moet noemen die boven de rest uitsteken dan denk ik dat Brazilië, Frankrijk en Engeland iets beter zijn dan de rest."

Argentinië is zelf al 35 wedstrijden op rij ongeslagen, wist beslag te leggen op de Copa America en wordt door velen beschouwd als een belangrijke kanshebber. "We hebben een zeer goede ploeg die gretig is, maar we denken stapje voor stapje", gaat Messi verder. "We weten dat groepsfases niet gemakkelijk zijn. We hopen het WK op de beste manier te beginnen om alles wat daarna komt het hoofd te bieden. Hoe meer je speelt en hoe meer tijd je doorbrengt met het team, hoe beter je op elkaar ingespeeld raakt."

Erling Braut Haaland denkt juist dat Argentinië wel een goede kans maakt om het WK te winnen. De Noorse superspits moet het mondiale eindtoernooi zelf laten schieten en noemt bovengenoemde vier landen als grootste kanshebbers. "Het grootste doel wat we kunnen bereiken is naar een WK of een EK te gaan", blikt Haaland nog eens terug op het mislopen van het WK. "Het is mijn doel om te presteren met de nationale ploeg. We weten dat het moeilijk is, maar hopelijk lukt het mij om in de toekomst een WK te spelen."