‘Schreuder lijkt aan te blijven bij Ajax, dat heeft ook met PSV te maken’

Maandag, 14 november 2022 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Alfred Schreuder lijkt zijn baan als trainer van Ajax tijdens de WK-onderbreking te behouden, zo stelt Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf denkt dat de wanprestatie van de Amsterdammers op bezoek bij FC Emmen (3-3) Schreuder niet de kop zal kosten, ook vanwege de misstap van PSV tegen AZ (0-1 verlies). "Ajax zit in de diepste sportieve crisis in vijf jaar, maar gaat de WK-break in boven PSV op de ranglijst", constateert Verweij in Kick-off.

"De positie van Schreuder is houdbaar volgens Ajax", weet de journalist. "Dat heeft, denk ik, ook heel erg met de uitslag van PSV - AZ te maken. Dat zorgt voor rust." Toch zit Schreuder niet stevig in het zadel. "Als je puur naar het voetbal kijkt, is er heel veel aan de hand in Amsterdam. Een aantal factoren zijn heel erg in het voordeel. Dat is dus de uitslag van PSV en er is ook een aantal mensen binnen Ajax dat zich verantwoordelijk voelt voor de selectie die ze Schreuder in de maag hebben gesplitst, hoewel hij daar zelf ook een hand in heeft gehad."

Verweij vindt het opvallend dat bij Ajax sprake is van crisis, terwijl er bij PSV met exact evenveel behaalde punten in de Eredivisie intern rust heerst. Valentijn Driessen vindt dat Ruud van Nistelrooij daar voor een deel ook zelf voor zorgde. "De opstellingen zijn logischer", aldus Driessen. "Daar wordt niet continu gewisseld. Bij Ajax is het maar wisselen, wisselen en wisselen. Het is gemeengoed geworden in de Johan Cruijff ArenA en dat komt het bouwen van een elftal niet ten goede. We leven nu mid-november en dan moet je elftal er ongeveer wel staan."

Ajax gaf zaterdag tegen Emmen na rust een 1-3 voorsprong uit handen. "De tweede helft was echt Ajax-onwaardig", oordeelt Verweij, die vindt dat Schreuder in de steek gelaten werd door zijn eigen spelers. "Het leek soms wel op sabotage... de manier waarop Daley Blind na rust inviel was bijvoorbeeld beneden al peil. Nu weet ik wel dat er veel internationals op het veld stonden die in aanloop naar het WK toch net even een voet terugtrokken. Je wil op dat kunstgras niet geblesseerd raken."