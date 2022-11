José Mourinho pakt voor de vijfde keer rood bij Roma; Matic redt punt

Zondag, 13 november 2022 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:18

AS Roma heeft op de valreep een punt overgehouden aan het duel met Torino. De Romeinen leken lange tijd de openingstreffer van Karol Linetty niet te boven te komen, maar Nemanja Matic bezorgde de ploeg van trainer José Mourinho diep in blessuretijd alsnog een punt: 1-1. Laatsgenoemde kreeg vlak voor de gelijkmaker de rode kaart te zien wegens hevige protesten, waarmee hij zijn vijfde rode kaart als trainer van Roma te pakken heeft. Roma staat nu zesde in de Serie A, terwijl Torino, waar Perr Schuurs wegens een blessure ontbrak, negende staat.

Het was Torino dat voor het eerst echt gevaarlijk werd. Nikola Vlasic dacht de score te openen met een schot richting de linkeronderhoek, maar zijn poging werd door een Romeinse verdediger voor de lijn weggehaald. Roma werd vervolgens twee keer zelf dreigend via Nicolò Zaniolo. De spelmaker controleerde bij zijn eerste kans de bal niet goed, terwijl zijn tweede mogelijkheid in rook opging door rakelings over de lat te schieten.

WK-ganger Nicola Zalewksi kreeg enkele minuten later ook een grote mogelijkheid. De Pool ontving de bal op de rand van het zestienmetergebied en schoot het leer centimeters naast de paal. In minuut 25 kreeg Roma een strafschop toegewezen na een vermeende handsbal van Samuele Ricci, maar scheidsrechter Antonio Rapuano besloot toch anders. Torino werd voor rust nog dreigend via Wilfried Singo, die zag dat Rui Patrício eerder bij de bal was.

Tien minuten na rust kwamen de bezoekers uit Turijn op voorsprong via Linetty. De middenvelder knikte een puike hoekschop van Singo achter de kansloze Patrício: 0-1. Roma moest in de achtervolging en werd dreigend via onder meer Stephan El Shaarawy en Zaniolo, wiens pogingen strandden. Aan de andere kant was Vlasic dicht bij de 0-2, maar de Kroaat zag zijn poging uit de hoek worden geplukt door Patrício. Mourinho bracht onder meer Paulo Dybala in het veld en de Argentijn zag hoe een schot van Zaniolo door Vanja Milinkovic-Savic gekeerd werd.

ROOD! ???? Een woeste José Mourinho moet het veld weer eens vroegtijdig verlaten ??#ZiggoSport #SerieA #RomaTorino pic.twitter.com/NL0tIRViBP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

Het leek Roma maar niet te lukken om de gelijkmaker te forceren en dat leidde tot frustratie bij Mourinho, die na hevige protesten met een rode kaart naar de tribune werd gestuurd. In blessuretijd kreeg Roma een strafschop na een overtreding van Koffi Djidji, waarna Andrea Belotti faalde. Twee minuten later bracht Matic alsnog verlossing. Nadat Dybala eerst de lat trof, haalde de Serviër met links verwoestend uit: 1-1.

Hectiek in de slotfase... ?? Diep in blessuretijd bezorgt Nemanja Matic zijn Roma toch nog een puntje ??#ZiggoSport #SerieA #RomaTorino pic.twitter.com/EYKUT1lxFT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022