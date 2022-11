Schreuder oordeelt hard: ‘Een schande, ze dachten dat ze er al waren’

Zaterdag, 12 november 2022 om 21:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

Alfred Schreuder verwijt zijn spelers na de deceptie tegen FC Emmen (3-3) gemakzucht. De trainer van Ajax had in de tweede helft het gevoel dat zijn spelers niet meer alles gaven en moest toezien hoe een 1-3 voorsprong veranderde in een zeer teleurstellend gelijkspel. "De tweede helft was van onze kant gewoon een schande", oordeelt Schreuder keihard tegenover ESPN.

"We begonnen heel slecht en gaven heel slecht een vrije trap weg. Dat mag niet gebeuren daar", aldus Schreuder, die zag hoe Jeroen Veldmate de vrije bal schitterend in de kruising krulde. "We kwamen uiteindelijk goed terug en zetten het naar onze hand. Bij rust stonden we 1-3 voor, al gaven we vlak daarvoor nog een grote kans weg. In de rust gaven we aan dat we voor de 1-4 moesten gaan om het te beslissen. Mohammed Kudus miste een grote kans daarop."

Vanaf dat moment ging het snel bergafwaarts bij Ajax. "Na de 2-3 (van Richairo Zivkovic, red.) zag je dat we eigenlijk bijna alles verkeerd deden. Dat kan gewoon niet. Je stond 1-3 voor, dit moet je gewoon over de streep trekken." Midweeks kwam Ajax ook al niet voorbij Vitesse (2-2). "Vandaag was het een ander probleem dan afgelopen woensdag", vindt Schreuder, die hard is voor zijn spelers. "In de tweede helft dachten ze dat ze er al waren, denk ik. Dat hebben we met z'n allen gewoon slecht gedaan. Daar ben ik verantwoordelijk voor."

Schreuder probeerde tevergeefs het tij te keren. "Je probeert wel in te grijpen, het iets anders neer te zetten, met twee nummers 6 voor de verdediging. Goed, als je ziet hoe die 3-3 erin gaat, dat is ook wel heel knullig." Een voorzet van Mohamed Bouchouari ging aan iedereen voorbij en verraste ook Remko Pasveer. Schreuder denkt te mogen aanblijven in Amsterdam. "Daar ga ik wel vanuit. We weten waar we aan begonnen zijn. Op dit moment is het pijnlijk en even heel matig. We weten wat we moeten doen en wat er moet veranderen. We zullen moeten evalueren, voor jezelf goed in de spiegel kijken, en bekijken wat we moeten veranderen."