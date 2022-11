Malen verliest met Borussia Dortmund ook van Gladbach in doelpuntrijk duel

Vrijdag, 11 november 2022 om 22:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:46

Borussia Dortmund heeft op bezoek bij Borussia Mönchengladbach opnieuw een nederlaag geleden in de Bundesliga. Nadat de ploeg van trainer Edin Terzic afgelopen dinsdag al met 2-0 van VfL Wolfsburg had verloren, ging het vrijdagavond met 4-2 onderuit bij Gladbach. Daardoor kan het gat met koploper Bayern München voor nummer zes Dortmund dit weekend oplopen tot negen punten. Gladbach stijgt door de overwinning naar de zevende plek.

Aan de kant van Dortmund was er opnieuw een basisplek voor Donyell Malen, die als linksbuiten startte. Verder voerde Terzic twee wijzigingen door ten opzichte van het duel met Wolfsburg: Giovanni Reyna stond in de basis op de plek van Karim Adeyemi, terwijl Emre Can de voorkeur kreeg boven Salih Özcan. Bij Gladbach stond er één andere speler in de basis in vergelijking met het vorige duel (2-1 nederlaag tegen VfL Bochum): Alassane Pléa ontbrak wegens een coronabesmetting, waardoor Lars Stindl als linksbuiten startte. Verder zat voormalig FC Groningen-verdediger Ko Itakura na een blessure voor het eerst sinds begin september weer bij de selectie bij die Fohlen.

Doelpuntenfestijn in Gladbach, waar Die Fohlen met 3-1 voorstaan ? Dit doelpunt van Brandt willen we jullie niet onthouden. Let vooral op de assist van Bellingham ??#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #BMGDOR pic.twitter.com/7AmBupSXCS — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 11, 2022

De thuisploeg stond al binnen vier minuten op voorsprong. Stindl vond Jonas Hofmann, waarna de rechtsbuiten met een schuiver in de hoek zijn oude club pijn deed. Een kwartier later stond het echter alweer gelijk: een fraaie pass van Jude Bellingham bereikte Julian Brandt, die de bal aannam en direct uit de draai voor de 1-1 zorgde. Ook die stand stond maar kort op het bord, want zeven later kopte Rami Bensebaini de thuisploeg opnieuw op voorsprong. In de dertigste minuut tekende Marcus Thuram na een knappe versnelling zelfs voor de 3-1, waarna Nico Schlotterbeck er uit een hoekschop voor zorgde dat de ploegen met een marge van één doelpunt gingen rusten.

Na 37 seconden in de tweede helft lag de bal er alweer in. Kouadio Koné haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied en passeerde zo Gregor Kobel: 4-2. In het restant van het duel kreeg Gladbach voldoende mogelijkheden om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar met name Thuram had zijn vizier niet op scherp staan. In de 68ste minuut leek Hofmann er alsnog 5-2 van te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan. Ook in het vervolg kon Dortmund geen vuist meer maken, waardoor Gladbach de drie punten eenvoudig over de streep trok.