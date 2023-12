Donyell Malen draagt met fraai doelpunt bij aan gelijkspel Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag niet weten te winnen op bezoek bij FC Augsburg. De ontmoeting eindigde in 1-1. Ermedin Demirovic opende de score, waarna Donyell Malen in de eerste helft al de eindstand op het bord zette. Door het gelijkspel blijft Dortmund voorlopig vijfde in de Bundesliga. Augsburg staat tiende.

De basiself van Dortmund was ten opzichte van het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (1-1) van afgelopen week op vier plekken gewijzigd. De geschorste Mats Hummels werd zaterdag centraal in de verdediging vervangen door Nico Schlotterbeck. Verder stond Malen rechtsbuiten als vervanger van de geblesseerd Karim Adeyemi, en kregen Thomas Meunier en Emre Can de voorkeur boven Marius Wolf en Salih Özcan. Bij Augsburg was er een basisplek voor Jeffrey Gouweleeuw.

In de openingsfase van de wedstrijd kregen beide ploegen wat kansjes. Zo schoot voormalig FC Twente-speler Fredrik Jensen over na balverlies van Niklas Süle, en gingen pogingen van Marco Reus en Rami Bensebaini aan de andere kant van het veld naast.

Halverwege de eerste helft was het Augsburg dat de score opende. Linksback Mads Pedersen gaf een lange bal van achteruit, waarna Demirovic zijn directe tegenstander Schlotterbeck aftroefde en alleen op Gregor Kobel af kon gaan. Oog in oog met de doelman faalde de Bosniër niet: 1-0.

Dortmund ging op zoek naar een antwoord, en dat kwam er tien minuten voor rust. Malen ging een combinatie aan met Niclas Füllkrug, kreeg de bal terug via een hakje en schoof de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen: 1-1. Zijn vijfde goal van dit Bundesliga-seizoen.

Vlak na de rust was eerst Augsburg een aantal keer gevaarlijk via Phillip Tietz, maar hij kreeg de bal tot drie keer toe niet in het doel. Ook aan de andere kant van het veld was er dreiging. Zo schoten Füllkrug en Malen net naast, en had ook Samuel Bamba het vizier niet op scherp staan: zijn kopbal miste het doel ook.

In de slotfase maakten beide ploegen nog aanspraak op de winnende, al kreeg Dortmund de meeste kansen. De beste was voor Füllkrug, maar zijn spectaculaire inzet belandde via keeper Finn Dahmen op de paal. Derhalve moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayer Leverkusen 14 11 3 0 27 36 2 Bayern München 13 10 2 1 30 32 3 VfB Stuttgart 14 10 1 3 18 31 4 RB Leipzig 14 9 2 3 19 29 5 Borussia Dortmund 15 7 5 3 5 26 6 TSG Hoffenheim 14 7 2 5 4 23 7 Eintracht Frankfurt 14 5 6 3 8 21 8 SC Freiburg 14 6 3 5 -6 21 9 VfL Wolfsburg 15 6 1 8 -6 19 10 FC Augsburg 15 4 6 5 -4 18 11 Borussia Mönchengladbach 15 4 5 6 -3 17 12 Heidenheim 15 5 2 8 -8 17 13 VfL Bochum 15 3 7 5 -11 16 14 Werder Bremen 15 4 3 8 -7 15 15 1. FC Köln 14 2 4 8 -14 10 16 1. FC union Berlin 14 3 1 10 -16 10 17 FSV Mainz 05 15 1 6 8 -15 9 18 Darmstadt 98 15 2 3 10 -21 9

