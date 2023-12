Chaos in Dortmund: ‘BILD noemt opvallende leider van coup tegen Terzic’

Een deel van de selectie van Borussia Dortmund is helemaal klaar met trainer Edin Terzic, weet BILD. Volgens het Duitse dagblad is clubicoon Marco Reus de leider van een groepje invloedrijke mensen dat zich inzet voor een ontslag van de 41-jarige oefenmeester. De chaos lijkt zo meer en meer toe te nemen bij de volgende opponent van PSV in de Champions League.

BVB wist al zes duels op rij niet te winnen, waardoor het vertrouwen in Terzic is afgenomen. Dortmund staat momenteel op een teleurstellende vijfde plaats in de Bundesliga, op vier punten verwijderd van Champions League-plekken. De verrassende nummer vier, VfB Stuttgart, heeft nog een wedstrijd tegoed en kan het gat zodoende nog meer vergroten.

Volgens BILD probeert Reus een spoedig einde te maken aan het dienstverband van Terzic in het Signal Iduna Park. De Kroatisch Duitse trainer ligt bij Dortmund nog tot medio 2025 vast, maar zou de spelersgroep kwijt zijn. Als tegenreactie zou Terzic de 34-jarige Reus woensdag de volledige wedstrijd op de bank hebben gehouden tegen 1. FSV Mainz (1-1).

Het gerucht is zeer opvallend te noemen, daar Reus en Terzic zich eerder nog positief over elkaar uitspraken in de Duitse media. Het lijkt erop dat de relatie tussen het tweetal is verslechterd. Reus zelf ligt in Dortmund nog tot het einde van dit seizoen vast. De rechtspoot deed begin juli zelf afstand van de aanvoerdersband bij de Duitse topclub, die nu wordt gedragen door middenvelder Emre Can.

Hoewel Reus tegen Mainz genoegen moest nemen met een plek op de bank, kwam hij dit seizoen al opvallend vaak in actie. De blessuregevoelige spelmaker stond al 1.425 minuten op het veld, verdeeld over 22 optredens. Daarin was Reus goed voor vijf doelpunten en drie assists.

Dortmund komt pas op 13 januari weer in actie in de Bundesliga, wanneer een uitduel met SV Darmstadt 98 op het programma staat. Door de relatief lange winterstop verwacht men in Duitsland dat er in de komende weken iets gaat gebeuren bij BVB. De clubleiding gaat in de komende dagen in ieder geval om tafel met Terzic, die zelf dolgraag wil aanblijven.

PSV treft op 20 februari in de achtste finale van de Champions League. De Duitsers komen eerst op bezoek in Eindhoven, waarna een lastig terugduel in het Signal Iduna Park wacht. Dortmund eindigde in het miljardenbal op een verrassende eerste plaats in een groep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United.

