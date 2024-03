Sky openbaart complete salarishuis van Dortmund: Haller topverdiener

Florian Plettenberg heeft inzage gegeven in de salarissen bij Borussia Dortmund. De verslaggever van Sky Sport maakt daarbij gebruik van een piramidesysteem. Niklas Süle en Gregor Kobel zijn de absolute grootverdieners.

De verdediger en doelman staan bovenaan in de piramide en strijken jaarlijks 10 à 11 miljoen euro op. Sébastien Haller behoort tot de groep die daar net iets onder zit met een bruto jaarsalaris van 8 à 9 miljoen euro.

Ook Julian Brandt, Marcel Sabitzer en Emre Can mogen niet klagen. Zij behoren tot dezelfde groep als Haller en strijken allen dus zo'n 8 à 9 miljoen euro op.

Het viertal strijkt onder meer een hoger salaris op dan routiniers Mats Hummels en Marco Reus, die een schaal lager zitten. De twee routiniers verdienen zo'n zeven à acht miljoen euro per jaar.

Donyell Malen, die tot de grootste groep behoort, moet 'genoegen nemen' met 4 à 5 miljoen euro bruto per jaar. Spelers die nog een schaal lager zitten zijn onder meer Giovanni Reyna en voormalig FC Barcelona-verdediger Mateu Morey.

Kobel

De vraag is hoe lang Kobel nog tot de grootverdieners behoort bij Dortmund.schrijft dat de doelman op de radar staat bij Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht wil een serieuze concurrent in huis halen voor Gianluigi Donnarumma

Kobel lijkt echter geen trek te hebben in een gang naar de Ligue 1. De Zwitser is voornemens om bij Dortmund te blijven, al heeft hij geen trek in nog zo'n seizoen. Zijn contract loopt door tot medio 2028.

