Cillessen onderdeel van rechtszaak in Spanje; vrouw eist geld van doelman

Maandag, 7 november 2022 om 21:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

Jasper Cillessen wordt in Spanje geconfronteerd met een rechtszaak. De 33-jarige doelman van NEC zou onenigheid hebben met zijn ex, die claimt een kind te hebben met hem. Volgens de Spaanse advocaat van Cillessen gaat het om een storm in een glas water. "Er is geen groot verhaal", laat de raadsman van de goalie weten aan De Telegraaf.

Officieel heeft Cillessen het kind met de vrouw nog niet erkend, maar dat gaat spoedig gebeuren, zo legt de advocaat uit. "In de tijd dat Jasper in Spanje was heeft hij een korte relatie gehad en daaruit is een kind geboren. Het vaderschap is door Jasper vrijwillig aanvaard en moet nu voor de rechter worden bevestigd. Deze formaliteit wordt verzorgd door Jaspers advocaten in Spanje. Daarna wordt er gesproken over de alimentatie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cillessen is er nog lang niet uit met zijn ex over het te betalen bedrag. De vrouw eist veel meer dan waar de 63-voudig Oranje-international aan denkt. De doelman onthoudt zich van commentaar en verwijst naar zijn advocaat. "Het is vermeldenswaardig dat deze zaak delicaat is, aangezien het gaat om een baby die niet mag worden blootgesteld aan de media", zegt de belangenbehartiger. "In Spanje worden minderjarige kinderen speciaal beschermd en elke inmenging of het tonen van het kind kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.”

Voorlopig wil Cillessen zich volledig richten op het voetbal. De goalie zit in de voorselectie van Louis van Gaal voor het wereldkampioenschap in Qatar. Vrijdagmiddag maakt de bondscoach bekend hoe de definitieve selectie eruitziet.