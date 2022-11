Schreuder weet Perez niet te overtuigen met interview: ‘Hij bagatelliseert...’

Alfred Schreuder vindt dat Ajax 'geen goede wedstrijd' speelde tegen PSV (1-2 verlies). De trainer van de Amsterdammers vond het spel van zijn ploeg in balbezit ondermaats, maar is niet ontevreden over de verdedigende prestatie. "Ik vond dat we absoluut geen goede wedstrijd speelden, maar kijkend naar onze organisatie: we hadden verdedigend geen problemen met PSV", aldus Schreuder bij ESPN.

Dat is opmerkelijk te noemen, omdat PSV al na 23 minuten door de defensie van Ajax sneed. Cody Gakpo gaf voor op Luuk de Jong, die Calvin Bassey te slim af was en intikte. "Die tegengoal was heel knullig", vindt Schreuder. "Luuk deed het heel slim, maar wij moeten hem natuurlijk veel beter verdedigen." Toch legt Schreuder de nadruk op het eigen veldspel. "Aan de bal hebben we veel te weinig gecreëerd. Het baltempo was te laag, het overtal werd te weinig uitgespeeld. We hadden voor rust weinig kansen, alleen die van Mohammed Kudus, die 1-1 had kunnen maken." De Ghanees nam aan na een hoekschop en knalde van dichtbij op de paal.

Ajax kwam na rust met 0-2 achter, waarna het publiek zich mengde door 'Schreuder rot op' te scanderen. "Vandaag mag het publiek kritisch zijn", zegt Schreuder begripvol. "Natuurlijk heb ik het gehoord. Ik begrijp de emotie van de fans. Als je met 0-2 achterstaat in een topwedstrijd, dan is dat natuurlijk niet goed. We zijn met zijn allen teleurgesteld dat we vandaag niet goed hebben gespeeld."

Schreuder had vooraf juist het idee dat Ajax een stijgende lijn liet zien. "Ik denk dat we het de afgelopen wedstrijden prima hebben gedaan. De tweede helft tegen RKC Waalwijk (1-4 winst, red.) en de wedstrijd tegen Rangers (1-3 zege, red.) waren uitstekend." Schreuder vindt niet dat Ajax tekortschiet in topwedstrijden. "Rangers is ook een topwedstrijd, zij hebben PSV uitgeschakeld geloof ik."

De reactie van Perez

Kenneth Perez kan zich in de studio niet vinden in de woorden van Schreuder. "Hij bagatelliseert hoe het was zonder bal", aldus de Deen. "Hij praat alsof Ajax PSV tegen de muur heeft gezet in de eerste helft, en alsof ze alleen maar wat misten aan de bal. Dat was toch niet het geval?"

Perez vindt dat Schreuder het nodige te verwijten valt. "Het gaat om keuzes maken. Je moet als trainer ook een keer keuzes maken, van: hij is mijn linksbuiten. Hij is mijn rechtsbuiten. Hij is mijn linkshalf. En dat moet dan standaard zo zijn, mits ze fit zijn. Niet steeds schuiven op basis van wat het publiek ook vindt: 'Jullie willen Brobbey in de spits? Kudus op 10? Oké...' Dat hele verhaal ook steeds dat ze een heel nieuw elftal hebben... Vandaag stonden er zeven in die al langer bij Ajax spelen, en ze hebben ook meer dan 100 miljoen euro uit mogen geven..."