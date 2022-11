Oude vete waait op: Josep Guardiola reageert op uitspraken Zlatan Ibrahimovic

Zaterdag, 5 november 2022 om 08:57 • Wessel Antes

Josep Guardiola heeft gereageerd op de uitspraken van Zlatan Ibrahimovic, die Erling Braut Haaland in gesprek met Canal Plus onlangs waarschuwde voor het ego van de Spaanse manager. De twee onderhouden al sinds hun gezamenlijke tijd bij Barcelona een koude relatie. De Zweedse superster kon het niet laten om zich weer negatief uit te spreken over zijn voormalig oefenmeester, maar Guardiola laat zich niet uit de tent lokken.

AC Milan-superster Ibrahimovic is erg onder de indruk van Manchester City-spits Haaland. “Ik hou heel erg van Haaland en vind hem een zeer intelligente speler. Je zal hem nooit dingen zien doen die hij niet kan. Hij laat zich bijvoorbeeld nooit uitzakken om de bal te gaan ophalen. Haaland wacht voor de goal en maakt daar alles af.” Toch vraagt Ibrahimovic zich af of voetballen onder Guardiola goed is voor de 22-jarige Noor.

“Het zal afhangen van Guardiola's ego en of hij bereid is om Haaland groter te maken dan hij. In mijn geval wilde hij dat niet laten gebeuren en bij verschillende anderen niet”, aldus Ibrahimovic. De start van Haaland onder Guardiola is in ieder geval uitstekend: na zestien wedstrijden voor the Citizens staat hij op 22 doelpunten en drie assists.

Om die reden vond Guardiola het waarschijnlijk niet nodig om fel te reageren. In plaats daarvan kwam hij tijdens de voorbereidende persconferentie voor de wedstrijd tegen Fulham met een vrij sarcastische reactie. “Hij heeft helemaal gelijk. In deze club en in dit team is mijn ego groter dan de prestatie van mijn spelers. Ik vind het niet leuk als Erling drie keer scoort en alle aandacht krijgt. Ik ben zó jaloers. Ik zei tegen hem: alsjeblieft Erling, stop met scoren. Anders praten ze niet over mij. Zlatan heeft gelijk, hij kent mij perfect.”